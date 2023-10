Koorgolwe wat rondom Mercurius ontdek is, wat lig op planetêre magnetiese velde werp

Wetenskaplikes van Japan en Frankryk het 'n fassinerende ontdekking gemaak - koorgolwe is rondom Mercurius opgespoor. Koorgolwe, wat soos die getjirp en gefluit van voëls klink, is voorheen op Aarde, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus waargeneem. Daar is egter nie verwag dat Mercurius, aangesien dit 'n onvrugbare planeet met geen atmosfeer en 'n swak magnetiese veld, hierdie golwe sou hê nie. Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die magnetiese omgewing rondom Mercurius en die vorming van planetêre magnetiese velde deur die sonwind.

Mercurius se magneetveld is relatief swak in vergelyking met ander planete, en dit word voortdurend deur straling en die sonwind gebombardeer as gevolg van sy nabyheid aan die Son. Ten spyte van sy onherbergsame toestande het Mercurius egter 'n paar geheime verborge. In onlangse jare het wetenskaplikes ontdek dat Mercurius sy eie unieke soort auroras het. Voor dit het wetenskaplikes die teenwoordigheid van koorgolwe op Mercurius veronderstel. Koorgolwe vind plaas wanneer energieke elektrone in 'n planeet se magnetosfeer vasgevang word, wat golwe in die plasma genereer.

Die bespeuring van koorgolwe rondom Mercurius is gemaak met behulp van die MIO-instrument as deel van die Mercury BepiColombo-sending. Alhoewel die instrument nog nie in 'n wentelbaan om Mercurius is nie, het verbyvlugte van die planeet in 2021 en 2022 waardevolle data verskaf. Die waarnemings het aan die lig gebring dat die koorgolwe slegs teenwoordig was in 'n spesifieke streek van Mercurius se magnetosfeer, bekend as die dagbreeksektor. Die navorsers het modellering en simulasies uitgevoer, wat bepaal dat energie-oordrag van elektrone na elektromagnetiese golwe meer doeltreffend is in hierdie streek, wat gelei het tot die opwekking van die fluitgeluide.

Verdere ondersoeke en ontleding is nodig om hierdie koorgolwe en hul kenmerke ten volle te verstaan. Die data verkry uit hierdie aanvanklike opsporings sal help met die beplanning van gedetailleerde ondersoeke vir wanneer die MIO-instrument na verwagting teen 2025 in 'n wentelbaan om Mercurius sal wees. Vergelykings tussen Aarde en Mercurius sal help om die ooreenkomste en verskille in die tydruimtelike eienskappe van elektrongedrewe te ontdek. koorgolwe.

Die navorsers beklemtoon dat hierdie studie die weg baan vir toekomstige ondersoeke om die invloed van die sonwind op die gemagnetiseerde omgewings van planete in ons Sonnestelsel te ondersoek. Die bevindinge kan ook bydra tot ons begrip van eksoplanete en hul interaksies met sterwinde. Die navorsing is in Nature Astronomy gepubliseer.

Bron: Nature Astronomy