Die fluitklanke van Mercurius se magnetosfeer

Wetenskaplikes het 'n interessante ontdekking oor Mercurius se magneetveld gemaak deur na die planeet se klanke te luister, soortgelyk aan om na musiek te luister. Die “fluitgeluide” wat vanaf Mercurius se magnetosfeer gehoor word, is die eerste keer deur Mitsunori Ozaki van die Kanazawa Universiteit en 'n span wetenskaplikes van Japan en Frankryk geïdentifiseer.

Voorheen is geglo dat Mercurius 'n swak magneetveld gehad het. Hierdie “fluit” geluide dui egter daarop dat die planeet se magneetveld wel sterk is. Ten spyte daarvan dat dit 'n rotsagtige planeet sonder 'n aansienlike atmosfeer is en naby die intense sonbestraling en sonwind van die Son geleë is, vertoon Mercurius se magnetosfeer interessante verskynsels.

Die gebrek aan sekere kenmerke wat op ander planete gevind word, soos 'n dik atmosfeer wat suurstof bevat of 'n stralingsgordel, laat vrae ontstaan ​​oor die bestaan ​​van aurora rondom Mercurius. Wetenskaplikes stel veral daarin belang om te verstaan ​​hoe hierdie auroras kan voorkom in die afwesigheid van 'n beduidende atmosfeer.

Navorsing oor Mercurius se magnetiese omgewing is beperk weens die gebrek aan ruimtesendings wat toegewy is aan die bestudering van die planeet. NASA se Mariner 10-ruimtesonde in die 1970's en die voortgesette Mercury BepiColombo-sending, wat in 2018 gelanseer is, het waardevolle data verskaf. Die MIO-instrument, deel van die BepiColombo-sending, is spesifiek ontwerp om Mercurius se magnetosfeer te bestudeer.

Data wat tussen 2021 en 2022 met behulp van die MIO-instrument ingesamel is, het duidelike bewyse van "fluitermodusgolwe" in Mercurius se magnetosfeer aan die lig gebring. Hierdie verskynsel het wetenskaplikes se nuuskierigheid geprikkel oor potensiële ooreenkomste tussen Aarde en Mercurius in terme van elektrongedrewe koor, nog 'n intrigerende verskynsel.

Die onlangse bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature Astronomy, werp lig op die enigmatiese klanke wat deur Mercurius se magnetosfeer vrygestel word. Hulle dra by tot 'n beter begrip van Mercurius se magnetiese omgewing en bied insigte in die komplekse interaksies tussen planetêre magnetiese velde en die sonwind.

Bronne:

– Nature Astronomy (joernaal)