Nuwe insigte in geheimsinnige rooi lug: ontrafel die geheime van SAR Arcs

Mense in verskeie dele van die VSA en Europa is onlangs betower deur 'n betowerende gesig in die naghemel—'n helder rooi wat die donkerte verlig het. Aanvanklik geglo dat dit auroras was, het kenners onthul dat dit eintlik iets heeltemal anders was en skaars gesien is. Hierdie asemrowende uitstallings was die gevolg van 'n fassinerende atmosferiese verskynsel bekend as Stable Auroral Red (SAR) boë, waargeneem tydens 'n kragtige G3-klas geomagnetiese storm.

In teenstelling met die algemene opvatting, is SAR-boë nie stabiele auroras nie. Hulle is in 1956 ontdek en vorm op 'n duidelike manier en is 'n aanduiding van hitte-energie wat uit die Aarde se ringstroomstelsel na die boonste atmosfeer ontsnap. Die ringstroomstelsel, soortgelyk aan 'n doughnutvormige stroombaan wat miljoene ampère om ons planeet dra, is tydens die onlangse geomagnetiese storm bekragtig. Gevolglik het die oortollige energie in SAR-boë versprei, wat op kameras van Italië tot Nieu-Seeland vasgevang is.

Een interessante detail wat na vore gekom het, is die skakel tussen SAR-boë en 'n ander enigmatiese verskynsel genaamd STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement). STEVE is 'n pers lint van lig wat in die lug gesien word, en daar is waargeneem dat SAR-boë soms na STEVE kan oorgaan. Hierdie verbinding is in 2015 gesien toe 'n helderrooi SAR-boog in STEVE in Nieu-Seeland verander het. 'n Soortgelyke gebeurtenis is op 5 November in Northumberland, VK, gedokumenteer.

Die verhouding tussen SAR arcs en STEVE bly egter in misterie gehul. Terwyl sommige SAR-boë wel in STEVE ontwikkel, is dit nie altyd die geval nie. Die wetenskaplike gemeenskap, insluitend burgerwetenskaplikes en navorsers, is aktief betrokke by die bestudering van hierdie fassinerende verskynsel om sy geheime te ontrafel en 'n dieper begrip van die korrelasie tussen SAR-boë en STEVE te vestig.

Die onlangse voorkoms van SAR-boë het ons herinner aan die geweldige skoonheid en kompleksiteit van ons planeet se atmosfeer. Soos ons voortgaan om hierdie geheimsinnige verskynsels te verken en meer te leer oor, kry ons nuwe perspektiewe op die wonders wat bo ons in die naghemel afspeel.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is SAR-boë?

A: SAR-boë is 'n ongewone atmosferiese verskynsel wat tydens intense geomagnetiese storms voorkom. Hulle is nie stabiele auroras nie, maar eerder 'n aanduiding van hitte-energie wat vanaf die Aarde se ringstroomstelsel na die boonste atmosfeer lek.

V: Wat is die verband tussen SAR arcs en STEVE?

A: Daar is waargeneem dat SAR-boë soms oorgaan na STEVE, 'n pers lint van lig wat in die lug gesien word. Die presiese verband tussen hierdie verskynsels word egter steeds nie ten volle verstaan ​​nie en bly 'n aktiewe navorsingsgebied.

V: Hoe vorm SAR-boë?

A: Anders as auroras, wat veroorsaak word deur gelaaide deeltjies uit die ruimte wat met die atmosfeer in wisselwerking tree, vorm SAR-boë wanneer oortollige hitte-energie van die Aarde se ringstroomstelsel in die boonste atmosfeer verdwyn.

V: Waar is SAR-boë waargeneem?

A: SAR-boë is in verskeie dele van die wêreld waargeneem, van Italië tot Nieu-Seeland. Hulle word dikwels tydens intense geomagnetiese storms gesien en kan deur fotografie en ander beeldtegnieke vasgelê word.