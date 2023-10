Vinnige ontploffings van straling gekoppel aan sterbewings op neutronsterre, nuwe navorsing stel voor

’n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Tokio gedoen is, het lig gewerp op die geheimsinnige oorsprong van Fast Radio Bursts (FRB's), wat vinnige stralingsontploffings is wat oor die aarde spoel. FRB's is onsigbaar vir die menslike oog, maar kan deur radioteleskope opgespoor word. Hulle is uiters kragtig en kan 'n hele sterrestelsel oortref. Hul bron bly egter onbekend.

Neutronsterre, of "dooie sterre", kom na vore as potensiële verdagtes vir die oorsaak van FRB's. Neutronsterre word gevorm wanneer massiewe sterre supernova-ontploffings ondergaan en ineenstort, wat 'n digte kern agterlaat. Hierdie sterre-oorblyfsels het ongelooflike sterk magnetiese velde en kan tot 700 keer per sekonde roteer.

Die nuwe navorsing toon dat sterbewings op die oppervlak van neutronsterre vir FRB's verantwoordelik kan wees. 'n Sterbewing is 'n skielike verskuiwing wat op die oppervlak van 'n neutronster plaasvind, soortgelyk aan 'n aardbewing op Aarde. Die verdraaiing van die sterk magnetiese velde op die ster kan moontlik spanning veroorsaak wat tot 'n sterbewing lei.

Deur die tydsberekening en emissie-energieë van herhaalde FRB-sarsies te ontleed, het navorsers verskeie ooreenkomste tussen FRB's en aardbewings ontdek. Hierdie ooreenkomste sluit in die waarskynlikheid dat naskokke sal plaasvind, die tempo van naskokke wat mettertyd afneem, en die naskoktempo wat konstant bly, selfs al verander die gemiddelde tempo van FRB-aardbewingaktiwiteit aansienlik.

Hierdie bevindinge dui daarop dat neutronsterre 'n soliede kors het wat, wanneer dit deur sterbewings versteur word, 'n geweldige hoeveelheid energie in die vorm van FRB'e vrystel. Verdere ontleding van nuwe FRB-data is nodig om hierdie teorie volledig te bevestig en meer insigte te verkry in die fundamentele wette van kernfisika.

Bronne:

– Universiteit van Tokio: http://www.astron.en.strefa.pl/MNRAS_V.0000.html