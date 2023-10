Die raaisel van hoë-energie gammastrale wat deur Pulsars uitgestraal word

By

Gammastrale word tipies nie met pulsars geassosieer nie, maar onlangse waarnemings het verwagtinge oortref. Die Vela Pulsar, 'n vinnig-roterende neutronster, het gammastrale met ongekende energievlakke uitgestraal, wat sterrekundiges verbyster gelaat het. Gepubliseer in Nature Astronomy, die studie berig gammastrale met energie wat 20 tera-elektronvolt oorskry, die hoogste wat ooit opgespoor is.

Pulsars is bekend vir hul gereelde en stabiele emissies van radiogolwe, wat hulle betroubare kosmiese horlosies maak. Hierdie ontdekking daag egter bestaande begrip van pulsargedrag uit. Die Hoë Energie Stereoskopiese Stelsel (HESS) het die Vela gammastrale opgespoor, wat die eerste waarneming van sulke hoë-energie gammastrale vanaf 'n pulsar merk.

Neutronsterre beskik oor ongelooflike sterk magnetiese velde wat gelaaide deeltjies naby aan die spoed van lig kan versnel, wat lei tot die vrystelling van lig. Hierdie verskynsel kan die gammastrale verklaar, wat geproduseer kan word wanneer energieke deeltjies in die magnetiese velde van die pulsar vasgevang word.

Alhoewel pulsars se magnetiese velde intens is, behoort hulle nie sulke kragtige uitbarstings gammastrale op hul eie te kan genereer nie. Die HESS-span het opgemerk dat die ligkegel van die Vela Pulsar buitengewoon wyd is, wat dui op moontlike verklarings vir hierdie verskynsel.

Die eerste moontlikheid is dat gelaaide deeltjies aanvanklik in 'n wyer sirkel versnel word voordat dit deur die magneetveld in die ligkeël ingetrek word. Die tweede idee behels 'n kombinasie van die intense magnetiese velde en 'n grootmaat vloei van sterwind, wat die deeltjies hiperversnel.

Verdere navorsing is nodig om die raaisel van die Vela Pulsar se hoë-energie-emissies te ontrafel. Hierdie ontdekking onderstreep die feit dat die interaksie tussen intense magnetiese velde en gelaaide deeltjies tot onverwagte uitkomste kan lei, wat konvensionele modelle uitdaag. Die implikasies van hierdie bevindings strek verder as pulsars, wat moontlik lig werp op die gedrag van magnetiese velde naby swart gate.

Definisies:

Pulsars: Snelroterende neutronsterre wat gereelde en stabiele pulse van radiogolwe uitstuur, wat lei tot hul klassifikasie as kosmiese horlosies.

Gammastrale: Elektromagnetiese straling wat gekenmerk word deur hoë energie en kort golflengtes.

Tera-elektronvolts: 'n Eenheid van energiemeting wat in deeltjiefisika gebruik word, gelykstaande aan een triljoen elektronvolts.

Neutronsterre: Uiters digte oorblyfsels van massiewe sterre. Hulle bestaan ​​hoofsaaklik uit neutrone en beskik oor sterk magnetiese velde.

Magnetiese velde: Gebiede van die ruimte rondom 'n magnetiese voorwerp waar magnetiese kragte opgespoor kan word.

Gelaaide deeltjies: Deeltjies met 'n elektriese lading, soos protone of elektrone.

Ligkegel: Die volume ruimte wat nagespoor word deur die pad van lig wat uit 'n spesifieke bron uitgestraal word.

Sterwind: Die uitvloei van gas en gelaaide deeltjies vanaf 'n ster, beïnvloed deur die ster se magneetveld.

Swart gate: Streke van ruimtetyd waar gravitasiekragte so sterk is dat niks, selfs nie lig nie, hul aantrekkingskrag kan vryspring.

Bronne:

– “Gammastraal-emissie van die Vela-pulsar oorskry aansienlik die ekstrapolasie van sy radiopulsar” – Nature Astronomy

– “Vela Pulsar” – Heelal vandag