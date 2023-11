Nuwe ontdekking: Blaaroormuise floreer in uiterste Andesgebergte

Wetenskaplikes van Argentinië, Chili, Bolivia en die Verenigde State het 'n merkwaardige ontdekking in die harde omgewing van die Andesberge gemaak. Hulle het gemummifiseerde blaaroormuise, bekend as Phyllotis vaccarum, op hoogtes bo 6,000 19,685 meter (XNUMX XNUMX voet) in die Atacama-plato van Chili en Argentinië gevind. Hierdie bevinding bevestig dat hierdie muise die hoogste lewende soogdiere in die wêreld is, soos berig in 'n onlangse studie gepubliseer in Current Biology.

Die blaaroormuis word tipies op laer hoogtes in die Andes gevind, selfs op seevlak. In 2020 is 'n lewende muis egter aangeteken op die kruin van Llullaillaco, 'n vulkaan met 'n hoogte van 6,739 22,110 meter (sowat 21 13 voet), wat dit die hoogste lewende soogdier op rekord maak. Aangemoedig deur hierdie ontdekking het die span ekspedisies na XNUMX verskillende vulkane onderneem op soek na meer bewyse. Hulle het XNUMX gemummifiseerde muise op die Salín-, Púlar- en Copiapό-vulkane gevind.

Die toestande op sulke uiterste hoogtes in die Andes is onherbergsaam. Die temperature kan so laag as minus 40 grade Celsius (minus 40 grade Fahrenheit) bereik, met plantegroei honderde meter onder die bergtoppe. Die muise het by hierdie moeilike toestande aangepas deur in wese gevriesdroogde mummies te word, wat hul liggame natuurlik bewaar. Sonder roofdiere in hierdie omgewings het die muise 'n beter kans op mummifikasie.

Die navorsers het radiokoolstofdatering gebruik om die ouderdom van die mummies te skat, met die oudste wat nie meer as 350 jaar oud was nie. Vorige teorieë het voorgestel dat die muise in Inka-rituele gebruik is, maar die ouderdom van die mummies sluit hierdie moontlikheid uit. Die span bestudeer tans 31 muise wat lewendig vasgevang is, insluitend die rekordhouermuis, om te verstaan ​​hoe hulle in sulke uiterste toestande kan oorleef. Hulle ontleed ook die muise se ingewande inhoud om hul dieet te bepaal.

Een teorie is dat die muise ligene eet, 'n kombinasie van swam en alge, wat ook deur Arktiese soogdiere verteer word. Nog 'n moontlikheid is dat plantfragmente, klein insekte en ander hulpbronne deur die wind na die bergtoppe gedra word. Hierdie ontdekkings daag vorige oortuigings oor die grense van soogdieroorlewing in hoë-hoogte-omgewings uit.

Die lewe het 'n merkwaardige vermoë om selfs in die mees ekstreme toestande 'n manier te vind. Verdere navorsing oor hierdie blaaroormuise sal waardevolle insigte verskaf oor hoe hierdie klein soogdiere by hul uitdagende habitat in die Andesgebergte aangepas het.

