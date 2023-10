’n Geheimsinnige blob blyk ’n parasitiese wurmkolonie te wees

’n Geheimsinnige wese wat deur die onderwaterfotograaf Ryo Minemizu opgemerk is, is uiteindelik geïdentifiseer. Aanvanklik gedink om 'n jellievis te wees, is dit eintlik 'n kolonie van 1,020 XNUMX parasitiese wurms bekend as trematodes. Trematodes het komplekse lewensiklusse en vereis dikwels veelvuldige gashere om hul voortplantingsproses te voltooi. Die wese wat in Okinawa, Japan opgemerk is, bestaan ​​uit twee tipes cercariae, wat die larwe vorms van trematodes is. Die cercariae vorm 'n samevoeging wat soos 'n jellievis lyk, met groter "matrose" en kleiner "passasiers" wat in 'n stywe tros bymekaar gehou word. Hierdie unieke jellievisagtige vorm help die parasiete om te beweeg en verhoog moontlik hul kanse om deur hul finale gashere geëet te word.

Die navorsers wat die wese bestudeer het, glo dat die nabootsing van die bewegings van klein planktonwurms hul kanse om verteer te word, verhoog. Hierdie gedrag is algemeen onder trematodes, en sommige spesies het selfs lang sterte ontwikkel om hul prooi verder na te boots. Die samevoeging van wurmlarwes in 'n jellievisvorm dien ook die doel om te verseker dat 'n groter aantal parasiete in een teug ingesluk kan word. Die navorsers stel voor dat hierdie geval van polimorfisme, waar verskillende vorme binne 'n enkele spesie voorkom, skaars is by parasitiese platwurms.

Die uiteindelike lot van die groter "matroos"-wurms bly 'n raaisel. Terwyl die kleiner passasiers goed ontwikkelde penetrasiekliere het om gasheerweefsels binne te dring, het die matrose nie sulke organe nie. Dit is onbekend of die matrose hulself opoffer om die passasiers te vervoer of as hulle betrokke raak by 'n groot voortplantingsgebeurtenis binne die spysverteringstelsel van die gasheer. Verdere navorsing is nodig om die volle verhaal van hierdie eienaardige parasitiese wurmkolonie te ontbloot.

Die ontdekking van hierdie geheimsinnige blob dien as 'n herinnering dat die see baie raaisels inhou, en voorkoms kan bedrieglik wees. Sommige skynbaar onskuldige wesens blyk komplekse en fassinerende voorbeelde van evolusionêre aanpassings te wees.

Bronne:

– Huidige Biologie (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090