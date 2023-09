Die geheimsinnige flitse in die wolke van Venus kan meteore wees wat opbrand

Navorsers het lank gewonder oor die geheimsinnige ligflitse wat af en toe die wolke van Venus verlig. Voorheen gedink om weerlig te wees, 'n nuwe studie gepubliseer in die Journal of Geophysical Research: Planets stel 'n alternatiewe verduideliking voor. Die studie stel voor dat hierdie enigmatiese ligte in werklikheid meteore is wat in Venus se atmosfeer opbrand.

Alhoewel NASA voorheen voorgestel het dat Venus dalk meer weerlig as Aarde het, merk die studie op dat die teenwoordigheid van weerlig op Venus steeds 'n onderwerp van debat is. Weerlig op Aarde word gemonitor deur natuurlike radiogolwe op te spoor, en vorige sendings na Venus het seine opgespoor wat vermoedelik weerlig is. Meer onlangse missies soos NASA se Cassini en Parker Solar kon egter nie radioseine van weerlig vind nie.

Pleks van weerlig bespiegel navorsers nou dat die flitse wat in Venus se kolkende wolke waargeneem word die gevolg kan wees van meteore wat in die planeet se vyandige atmosfeer disintegreer. Venus het 'n ongelooflike harde omgewing, met uiterste temperature en 'n dik, giftige atmosfeer gevul met superkritiese koolstofdioksied en swaelsuurwolke.

Deur die aantal flitse te tel wat by die Steward Observatory en Japan se Akatsuki-wentelbaan waargeneem is, het navorsers beraam dat tussen 10,000 100,000 tot XNUMX XNUMX flitse jaarliks ​​voorkom. Die navorsers stel voor dat hierdie flitse soos potensiële meteooraanvalle lyk. Die unieke samestelling van Venus se atmosfeer kan veroorsaak dat vuurballe van hierdie impak helder genoeg brand om opgespoor te word.

Om hierdie verskynsels te verstaan ​​is noodsaaklik vir die beplanning van toekomstige sendings na Venus, veral in die lig van onlangse bewyse wat moontlike vulkaniese aktiwiteit op die planeet se oppervlak voorstel. As weerlig ’n bekommernis is, sal beskerming nodig wees vir sondes wat probeer om op Venus te land of dié wat vir ’n lang tydperk in sy digte atmosfeer dryf.

Ten slotte, die ontdekking dat die geheimsinnige flitse in die wolke van Venus meteore kan wees wat verbrand, bied waardevolle insigte vir toekomstige sendings na die planeet. Terwyl die teenwoordigheid van weerlig onseker bly, bied die moontlikheid van meteore alternatiewe verklarings vir hierdie intrige verskynsels.

Bronne:

– Tydskrif vir Geofisiese Navorsing: Planete