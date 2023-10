Magnetare en Sterbewings: 'n Moontlike verklaring vir vinnige radio-uitbarstings

Sterrekundiges is lank reeds gefassineer deur vinnige radio-uitbarstings (FRB's), wat skielike ontploffings van radiofrekwensiestraling is wat net 'n paar mikrosekondes duur. Hierdie uitbarstings van energie was 'n raaisel sedert hul ontdekking in 2007. Navorsers aan die Universiteit van Tokio het egter nuwe bewyse gelewer wat daarop dui dat sommige FRB's deur "sterbewings" op die oppervlak van neutronsterre veroorsaak kan word.

Neutronsterre is reeds uiterste voorwerpe wat voortspruit uit die ineenstorting van massiewe sterre. Hulle het 'n digte kern wat hoofsaaklik uit neutrone en protone bestaan. Magnetare is egter 'n selfs meer ekstreme tipe neutronster. Hulle het intense magnetiese velde wat 'n triljoen keer sterker as die aarde se magnetiese veld is en kan lei tot hoogs energieke gebeurtenisse. Hierdie gebeurtenisse kan veroorsaak word deur partikelversnelling of magnetiese versteurings binne die neutronster.

In 2020 is 'n FRB opgespoor wat afkomstig is van 'n sagte gammastraalherhaler bekend as SGR 1935+2154, wat vermoedelik 'n magnetar is. Hierdie ontdekking het blykbaar die idee ondersteun dat magnetars vir sommige FRB's verantwoordelik kan wees. Daarbenewens was daar FRB's wat nie herhaal nie, wat daarop dui dat die toestande wat hulle produseer hul bron kan vernietig, soos in die geval van 'n blitzar. ’n Blitzar word veroorsaak deur die skielike ineenstorting van ’n te massiewe neutronster, wat energie vrystel in die vorm van ’n vinnige radio-uitbarsting.

Verdere navorsing in 2022 het 'n FRB aan die lig gebring wat bestaan ​​uit nege individuele sarsies geskei deur 215 millisekondes, wat aandui dat die bron van die sarsie waarskynlik naby die oppervlak van 'n magnetar was. Een voorgestelde verduideliking vir hierdie uitbarsting is 'n verskynsel wat 'n sterbewing genoem word, waar die kors van die magnetar vibreer en uitbarstings van straling teen 'n spesifieke frekwensie uitstraal.

Hierdie nuwe bewyse rakende sterbewings op magnetars bied 'n moontlike verklaring vir die oorsprong van sommige FRB's. Deur die meganismes agter hierdie kragtige uitbarstings van energie te verstaan, kan sterrekundiges insig kry in die aard van hierdie uiterste kosmiese gebeure.

Bronne:

– Maandelikse kennisgewings van die Royal Astronomical Society

- Universiteit van Tokio