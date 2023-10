Geheimsinnige ontploffing van radiogolwe wat 8 miljard jaar gelede opgespoor is

Sterrekundiges het 'n interessante ontdekking gemaak deur 'n vinnige radio-uitbarsting (FRB) op te spoor wat 'n yslike 8 biljoen jaar gereis het om die aarde te bereik. FRB's is intense uitbarstings van radiogolwe wat net vir millisekondes duur, en hul oorsprong bly onbekend. Sedert die eerste FRB in 2007 ontdek is, het wetenskaplikes honderde van hierdie kosmiese flitse waargeneem wat van verskillende punte in die heelal afkomstig is.

Die jongste uitbarsting, genaamd FRB 20220610A, het minder as 'n millisekonde geduur, maar het die ekwivalente energie van ons son se uitstoot oor 30 jaar vrygestel. Hierdie uitbarsting is een van die mees verafgeleë en mees energieke FRB's wat ooit waargeneem is. Vinnige radio-uitbarstings is egter uitdagend om te studeer weens hul kort duur.

Deur die ASKAP-reeks radioteleskope in Australië te gebruik, kon navorsers die presiese ligging van die uitbarsting vasstel. Die uitbarsting is teruggevoer na 'n groep saamsmeltende sterrestelsels, wat ooreenstem met die teorie dat FRB's gekoppel kan word aan magnetars of hoogs energieke voorwerpe as gevolg van sterontploffings.

Wetenskaplikes glo dat die bestudering van vinnige radio-uitbarstings 'n unieke metode kan bied om die saak tussen sterrestelsels te meet, wat onverklaarbaar bly. Huidige skattings van die heelal se massa stem nie in lyn nie, wat daarop dui dat daar materie ontbreek. Die geïoniseerde materiaal wat deur vinnige radio-uitbarstings opgespoor word, kan help om die hoeveelheid goed tussen sterrestelsels te meet en lig op hierdie vermiste saak te werp.

Hierdie metode om vinnige radiosarsies te gebruik om ontbrekende materie op te spoor, is aanvanklik in 2020 deur die Australiese sterrekundige Jean-Pierre Macquart voorgestel. Die metings wat in hierdie studie gemaak is, bevestig die "Macquart-verwantskap", wat toon dat hoe verder 'n vinnige radio-uitbarsting is, die meer diffuse gas wat dit tussen sterrestelsels openbaar.

Tot dusver is byna 50 vinnige radio-uitbarstings na hul oorsprongpunte opgespoor, met ongeveer die helfte daarvan wat met die ASKAP-teleskoop opgespoor is. Wetenskaplikes is hoopvol dat toekomstige radioteleskope onder konstruksie die opsporing van duisende meer vinnige radio-uitbarstings sal moontlik maak, wat ons sal help om die struktuur van die heelal beter te verstaan.

Die studie van vinnige radio-uitbarstings verskaf nie net insigte in hierdie kosmiese verskynsels nie, maar maak ook nuwe moontlikhede oop om groot vrae oor kosmologie te beantwoord.

