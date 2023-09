The Mystery of Fairy Circles brei uit: Kunsmatige intelligensie identifiseer hulle in 15 lande

Die oorsprong van feetjiesirkels, ronde skywe van onvrugbare grond, het wetenskaplikes lank gefassineer. Voorheen was hierdie sirkels net in Suider-Afrika se Namibwoestyn en die Australiese buiteland gevind. 'n Nuwe studie wat kunsmatige intelligensie (KI) gebruik, het egter plantegroeipatrone geïdentifiseer wat lyk soos feetjiesirkels in honderde plekke oor 15 lande op drie kontinente, wat daarop dui dat hierdie verskynsel meer wydverspreid is as wat voorheen gedink is. Die studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, het hoë-resolusie-satellietbeelde van dorre ekosisteme van regoor die wêreld ontleed om na patrone te soek wat lyk soos feetjiesirkels. Die neurale netwerk wat in die studie gebruik is, is opgelei om feetjiesirkels te herken deur beelde van Namibië en Australië te ontleed.

Die studie het 263 droëland-liggings geïdentifiseer wat sirkelpatrone soortgelyk aan feetjiesirkels vertoon het. Hierdie liggings is regoor Afrika, Madagaskar, Midwest-Asië en Sentraal- en Suidwes-Australië gevind. Nie al hierdie patrone het egter aan die kriteria voldoen om as feetjiesirkels beskou te word nie, soos gedefinieer deur dr. Stephan Getzin, 'n navorser aan die Universiteit van Göttingen. Feetjiesirkels word gekenmerk deur 'n sterk geordende, ruimtelik periodieke patroon, wat nie ten volle teenwoordig was in die geïdentifiseerde patrone nie.

Die studie het ook insigte verskaf oor die omgewingstoestande wat verband hou met die vorming van feetjiesirkels. Die patrone sou heel waarskynlik in baie droë, sanderige gronde voorkom wat hoog-alkalies en laag in stikstof was. Daar is gevind dat hierdie patrone 'n rol speel in die stabilisering van ekosisteme en die verhoging van weerstand teen versteurings.

Die uitbreiding van waarnemings van feetjiesirkels en die gebruik van KI om hulle te identifiseer, bied nuwe weë vir navorsing oor hul oorsprong en vormingsmeganismes. Alhoewel die presiese oorsake van terrein tot terrein kan verskil, dra hierdie studie by tot 'n beter begrip van hierdie geheimsinnige natuurverskynsels.

Bronne:

– CNN: Skakel na die artikel op CNN-webwerf” (vervang die skakel met die werklike URL)

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe: Skakel na die studie wat in die joernaal gepubliseer is (vervang die skakel met die werklike URL)