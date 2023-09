Vreemde 'feetjiekringe' gekarteer in 15 lande: Bestudeer

Navorsers het ontdek dat geheimsinnige sirkelvormige kolle bekend as "feetjiesirkels" nie net tot Namibië en Australië beperk is nie, maar op 250 plekke in 15 lande voorkom. Hierdie kaal grond kolle omring deur ringe van plantegroei het wetenskaplikes vir jare verbyster. Veelvuldige teorieë is voorgestel om hul vorming te verduidelik, maar tot nou toe was die globale omvang van hierdie verskynsel onbekend.

Die studie, gepubliseer in die joernaal PNAS, het kunsmatige intelligensie gebruik om satellietbeelde te ontleed en 263 terreine geïdentifiseer waar feetjiesirkelpatrone waargeneem is. Hierdie kolle is gevind in streke soos die Sahel, Wes-Sahara, die Horing van Afrika, Madagaskar, Suidwes-Asië en sentraal-Australië, wat aandui dat feetjiesirkels meer algemeen is as wat voorheen gedink is.

Navorsers het ontdek dat sekere grond- en klimaateienskappe, insluitend lae stikstofinhoud en 'n gemiddelde reënval van minder as 200 mm/jaar, geassosieer word met die teenwoordigheid van feetjiesirkels. Hierdie sirkels dien ook as 'n bykomende bron van water in droë streke, aangesien reënwater na die omliggende grasse vloei.

Die studie se bevindinge dui daarop dat feetjiesirkels aanwysers kan wees van ekosisteem-agteruitgang as gevolg van klimaatsverandering. Daarbenewens maak die navorsing die deur oop om die veerkragtigheid van hierdie plantegroeipatrone teen klimaatsverandering en ander versteurings te ondersoek.

Die navorsers het 'n globale atlas van feetjiesirkels en 'n databasis geskep wat vir verdere navorsing benut kan word. Hierdie nuwe inligting sal bydra tot 'n beter begrip van die oorsake van hierdie formasies en hul ekologiese belang.

