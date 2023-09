Sterrekundiges bespeur vir die eerste keer geheimsinnige donker kol op Neptunus

Sterrekundiges het 'n groot donker kol op Neptunus se atmosfeer waargeneem met behulp van die European Southern Observatory (ESO) se Very Large Telescope (VLT). Dit is die eerste keer dat 'n donker kol op die planeet vanaf die aarde waargeneem is. Die kol word vergesel deur 'n kleiner helder kol, wat bydra tot die misterie rondom hierdie kenmerke.

Donker kolle is algemeen in die atmosfeer van reusagtige planete, met die Groot Rooi Vlek op Jupiter die bekendste. Donker kolle op Neptunus het egter ontwykend en kortstondig gebly. Hierdie onlangse ontdekking verskaf bykomende leidrade oor hul oorsprong.

Die studie, gelei deur Patrick Irwin van die Universiteit van Oxford, het data van die VLT gebruik om die aard van donker kolle op Neptunus te ondersoek. Vorige teorieë het voorgestel dat hierdie kolle veroorsaak is deur 'n opheldering in die wolke, maar die waarnemings het hierdie moontlikheid uitgesluit. In plaas daarvan het die navorsers bevind dat donker kolle waarskynlik die gevolg is van lugdeeltjies wat in 'n laag onder die sigbare waaslaag verdonker, aangesien ys en waas in Neptunus se atmosfeer meng.

Die navorsers kon hierdie bevindings maak nadat Nasa en die Europese Ruimte-agentskap se Hubble-ruimteteleskoop verskeie donker kolle in Neptunus se atmosfeer ontdek het. Deur die VLT se Multi Unit Spectroscopic Explorer (Muse)-instrument te gebruik, kon hulle die weerkaatste sonlig van Neptunus en sy plek in meer besonderhede bestudeer. Dit het hulle in staat gestel om die hoogte te bepaal waarop die donker kol in die atmosfeer sit en insigte te kry in die chemiese samestelling van die verskillende atmosferiese lae.

Verder het die waarnemings 'n verrassende bevinding aan die lig gebring - 'n seldsame diep helder wolktipe wat nog nooit voorheen geïdentifiseer is nie. Hierdie wolk het langs die hoofdonker kol verskyn en daar is gevind dat dit op dieselfde vlak in die atmosfeer was. Dit dui daarop dat dit 'n heeltemal nuwe tipe kenmerk is in vergelyking met die klein metgeselwolke van hoë hoogte metaanys wat voorheen waargeneem is.

Hierdie baanbrekende ontdekking bevorder nie net ons begrip van Neptunus se atmosferiese dinamika nie, maar wys ook die merkwaardige vooruitgang in tegnologie wat sterrekundiges in staat stel om hierdie verre planete van die aarde af waar te neem.

Bronne:

– Nina Massey, PA Wetenskapskorrespondent

– Nature Astronomy (Publikasie)