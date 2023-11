Die ontwykende oorsprong van energieke kosmiese-straal-elektrone

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak in hul soeke om die enigmatiese bron van energieke kosmiese-straal-elektrone te ontbloot. Oor die afgelope paar jaar het die CALorimetric Electron Telescope (CALET), geleë op die Internasionale Ruimtestasie, meer as 7 miljoen deeltjies opgespoor. Hierdie groot datastel het waardevolle insigte verskaf oor die oorsprong van kosmiese straalelektrone.

’n Span astrofisici, gelei deur Shoji Torii van die Universiteit van Waseda in Japan, het die CALET-data ondersoek en potensiële bronne van kosmiese-straal-elektrone geïdentifiseer. Hul ontleding dui op die teenwoordigheid van ten minste een nabygeleë bron, en moontlik meer, wat 'n opwindende deurbraak in ons begrip van hierdie hoë-energie deeltjies is.

Astrofisikus Nicholas Cannady, van die Universiteit van Maryland Baltimore County en 'n lid van die CALET Collaboration, spreek sy entoesiasme uit oor die bevindings. Die opsporing van kandidate bo 10 tera-elektronvolts is 'n noodsaaklike bewys vir die bestaan ​​van 'n nabygeleë bron van kosmiese straalelektrone.

Vir meer as 'n eeu wonder sterrekundiges oor die bron van energieke kosmiese strale. Hierdie deeltjies, insluitend atoomkerne, protone en elektrone, beweeg deur die heelal teen byna die spoed van lig en beskik oor verstommende krag. Terwyl supernova-oorblyfsels as 'n waarskynlike bron voorgestel is, is daar ander potensiële oorspronge wat verdere ondersoek vereis. Een interessante moontlikheid is die uitwissing van donker materie.

Om kosmiese straalelektrone op te spoor is geen maklike taak nie. Op Aarde neem ons die kaskades van deeltjies waar wat geproduseer word wanneer kosmiese strale met atome in die atmosfeer bots. CALET se ruimte-gebaseerde eksperiment maak egter voorsiening vir direkte opsporing van kosmiese strale, wat wetenskaplikes in staat stel om dit tot hoë energieë te bestudeer.

Vorige navorsing met CALET het voorsiening gemaak vir die opsporing van kosmiese strale tot 4.8 tera-elektronvolts. Deur nuwe data-ontledingstegnieke te gebruik om interferensie van vinnigbewegende protone uit te skakel, het die span elektronkosmiese strale tot 7.5 tera-elektronvolt suksesvol opgespoor. Verbasend genoeg het hierdie waarnemings aan die lig gebring dat daar geen afname in kosmiese strale voorkoms by hoër energieë is nie. As daar iets is, dui die data op 'n toename in kosmiese strale op die hoogste energievlakke.

Hierdie bevindinge impliseer dat die bron van kosmiese straalelektrone relatief naby aan ons moet wees. Sommige nabygeleë supernova-oorblyfsels strook met die opsporing van die hoogste-energie kosmiese strale wat in die CALET-datastel aangeteken is. Verdere waarnemings en ontleding kan lig werp op die presiese oorsprong van hierdie energieke deeltjies.

T. Gregory Guzik, die leier van die Amerikaanse tak van die CALET Collaboration by Louisiana State University, beklemtoon die belangrikheid van hierdie ontdekkings. Die CALET-waarnemings bied die opwindende moontlikheid om materie van spesifieke nabygeleë supernova-oorblyfsels hier op Aarde te meet. Deurlopende meting deur CALET deur die leeftyd van die Internasionale Ruimtestasie sal nuwe insigte verskaf oor die vervoer en oorsprong van relativistiese materie in ons sterrestelsel.

Vrae:

V: Wat is die CALorimetriese Elektron Teleskoop (CALET)?

A: Die CALorimetric Electron Telescope is 'n kosmiese straaldetektor wat op die Internasionale Ruimtestasie geleë is.

V: Wat is kosmiese strale?

A: Kosmiese strale is hoë-energie deeltjies, insluitend atoomkerne, protone en elektrone, wat teen die spoed van lig deur die ruimte beweeg.

V: Waarom is die bron van kosmiese straalelektrone belangrik vir wetenskaplikes?

A: Om die bron van kosmiese-straal-elektrone te verstaan, kan insig gee in die werking van ons Heelal en die aard van hoë-energie-verskynsels.

V: Hoe bespeur wetenskaplikes kosmiese straalelektrone?

A: Op Aarde bots kosmiese strale met atome in die atmosfeer, wat kaskades van deeltjies produseer wat waargeneem kan word. Die CALET-eksperiment maak voorsiening vir direkte opsporing van kosmiese strale in die ruimte.

V: Wat is potensiële bronne van kosmiese straalelektrone?

A: Supernova-oorblyfsels is 'n waarskynlike bron, maar ander moontlikhede soos die uitwissing van donker materie word ook ondersoek.