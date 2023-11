MICE Plaagprobleem in Britse huise: 'n Natuurlike en menslike oplossing

Muisbesmettings is 'n algemene oorlas in baie Britse huise, wat huiseienaars desperaat laat om 'n menslike en koste-effektiewe oplossing te vind. Een ma-van-vyf, Brandy Bradley, het 'n eenvoudige dog doeltreffende manier ontdek om haar huis van knaagdiere ontslae te raak deur net twee bestanddele te gebruik.

In plaas daarvan om tradisionele lokvalle en gifstowwe te gebruik, het Brandy 'n natuurlike benadering gekies om muise te weerhou om haar huis binne te gaan. Sy het haar geheime hack met haar TikTok-volgelinge gedeel en gedemonstreer hoe om wit asyn, water en 'n spesiale bestanddeel: pepermentolie te meng. Volgens Brandy dien hierdie kombinasie as afskrikmiddel vir muise, soortgelyk aan ammoniaksproei maar sonder die hoë prysetiket.

Alhoewel Brandy nie die presiese afmetings gespesifiseer het nie, beveel ons aan om ongeveer 2 teelepels pepermentolie vir elke koppie verdunde water te gebruik. Gooi die mengsel eenvoudig in 'n spuitbottel en teiken areas waar muise gereeld gesien word of waar hulle moontlik kan ingaan.

Hierdie tuisgemaakte oplossing bied nie net 'n bekostigbare alternatief vir kommersiële produkte nie, maar verseker ook die veiligheid van kinders in die huishouding. Brandewyn se besorgdheid oor die gebruik van tradisionele metodes in 'n huis vol kinders het haar daartoe gelei om hierdie natuurlike middel te verken.

Benewens Brandy se hack, is daar ander praktiese maniere om muise van jou huis af weg te hou. Byvoorbeeld, sekere plante soos laventel, affodille en vlierbosse dien as natuurlike afskrikmiddels vir muise. Dit is egter noodsaaklik om hul troeteldiervriendelikheid te verifieer voordat hulle aan jou tuin bekendgestel word.

Nog 'n voorkomende maatreël is om enige gate in mure te vul met kalfater en staalwol, waardeur muise sukkel om deur te knaag. Hierdie eenvoudige stap kan hul toegang tot jou eiendom belemmer.

As die probleem voortduur of vererger, is dit raadsaam om professionele advies van 'n plaaslike uitroeier te soek. Brandy se hack en ander natuurlike oplossings wat hier bespreek word, bied egter waardevolle alternatiewe wat jou tyd en geld kan bespaar.

vrae

Is die mengsel van pepermentolie en asyn skadelik vir troeteldiere?

Alhoewel hierdie tuisgemaakte oplossing veilig is vir mense, is dit belangrik om daarop te let dat pepermentolie giftig kan wees vir honde. Oorweeg dit om alternatiewe olies soos sitronella te gebruik, wat nie net muise afskrik nie, maar ook verhoed dat jou troeteldiere in die behandelde area urineer.

Watter plante kan ek by my tuin voeg om muise af te skrik?

Dit is bekend dat plante soos laventel, affodille en vlierbosse muise afstoot. Maak egter seker dat u hul troeteldiervriendelikheid verifieer voordat u dit in u tuin inkorporeer.

Hoe kan ek verhoed dat muise my huis binnegaan?

Benewens die gebruik van die mengsel van pepermentolie en asyn of ander natuurlike afskrikmiddels, kan jy enige gate in jou mure vul met kalfateren en staalwol. Dit sal dit moeilik maak vir muise om deur te knaag en toegang tot jou eiendom te kry.

Wat moet ek doen as die besmetting nie verbeter nie?

As jou muisprobleem voortduur of vererger, kan dit nodig wees om professionele advies van 'n plaaslike uitroeier in te win. Hulle het die kundigheid om ernstige besmettings aan te spreek en bied doeltreffende oplossings op maat van jou spesifieke situasie.

(Bron: Ierse son)