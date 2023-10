MXene- en MBene-verbindings: Selektiewe koolstofdioksiedopvang

MXene- en MBene-verbindings, wat tweedimensionele materiale is wat net 'n paar atome dik is, het die potensiaal om 'n beduidende rol te speel in die bekamping van die gevolge van aardverwarming. Hierdie verbindings het 'n groot oppervlak, wat hulle in staat maak om koolstofdioksiedmolekules effektief uit die atmosfeer te absorbeer. Deur koolstofdioksied veilig te sekwestreer, kan MXenes en MBenes moontlik help om die skadelike impak van klimaatsverandering te verminder.

In 'n onlangse studie wat in die joernaal Chem gepubliseer is, ondersoek professor Mihri Ozkan, saam met haar mede-outeurs, die potensiaal van MXenes en MBenes in koolstofopvangtegnologieë. Hierdie tweedimensionele materiale kan ontwerp word om koolstofdioksied selektief op te vang. Hul hoë selektiwiteit kan toegeskryf word aan 'n proses wat bekend staan ​​as interlaag afstandsingenieurswese. Boonop is MXenes en MBenes meganies stabiel en behou hul strukturele integriteit selfs na verskeie siklusse van koolstofopvang en vrystelling.

Met die voortdurende toename in koolstofdioksiedvrystellings wat deur die mens veroorsaak word, het koolstofopvangtegnologieë 'n topprioriteit geword. Stygende globale temperature as gevolg van hierdie emissies lei tot erge weersomstandighede, droogte, oesmislukkings, migrasie en politieke onstabiliteit. Om hierdie gevolge te versag, is dringende optrede nodig om koolstofvrystellings te verminder.

Geleerdes by Drexel Universiteit het MXenes en MBenes in die vroeë 2010's ontdek. MXene is 'n anorganiese verbinding wat bestaan ​​uit atoomdun lae oorgangsmetaalkarbiede, nitriede of karbonitriede. MBenes, aan die ander kant, is dimensionele oorgangsmetaalboride wat van boor gemaak word. Hierdie verbindings kan deur middel van chemiese etstegnieke vervaardig word en beskik oor kristallyne roosters met herhalende ortorombiese en seskantige strukture.

Alhoewel MXenes en MBenes belowende potensiaal vir koolstofopvangtoestelle bied, is daar steeds tegniese uitdagings wat aangespreek moet word. Wetenskaplikes moet oplossings vind vir sinteseverwante uitdagings in grootvolume produksie, soos nie-eenvormige vermenging, temperatuurgradiënte en hitte-oordragkwessies. Hierdie struikelblokke kan egter oorkom word deur nat-etsmetodes op te skaal of nuwes te ontwikkel.

Die gebruik van MXenes en MBenes in kombinasie met bestaande koolstofopvangtegnologieë, soos dié wat deur Climework AS ontwikkel is, het die potensiaal om koolstofdioksiedvlakke in die atmosfeer aansienlik te verminder. Hierdie verbindings kan help met die veilige en langtermyn berging van koolstofdioksied, wat bydra tot pogings om klimaatsverandering te bekamp.

Bronne:

Mihrimah Ozkan et al, Beperk besoedelende CO2 deur tweedimensionele MXenes en MBenes te gebruik, Chem (2023). DOI: 10.1016/j.chempr.2023.09.001

Universiteit van Kalifornië - Riverside

Phys.org