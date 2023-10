Elon Musk voorspel onbemande sending na Mars binne 4 jaar

Die miljardêr en SpaceX-stigter Elon Musk het sy voorspelling aangekondig dat die Starship binne die volgende drie tot vier jaar 'n onbemande sending na Mars kan onderneem. Musk het hierdie stelling gemaak tydens 'n hooftoespraak by die Internasionale Ruimtevaartkongres, wat in Baku, Azerbeidjan via videokonferensies plaasgevind het.

Ten spyte van die onlangse uitdagings wat SpaceX se Starship-program in die gesig gestaar het, het Musk optimisme uitgespreek oor die komende toetsvlug van die massiewe herbruikbare vuurpylstelsel. Hy het genoem dat daar 'n redelike kans op sukses is vir die toetslanding op Mars binne die volgende vier jaar. Musk het sy gedagtes met Clay Mowry, die president van die Internasionale Ruimtevaartfederasie, gedeel.

Die Starship-program het onder die loep geneem van die Amerikaanse Federale Lugvaartadministrasie (FAA) ná sy eerste en enigste lansering, wat op 20 April plaasgevind het. Alhoewel die lansering gelei het tot 'n ontploffing en mislukking om 'n wentelbaan te bereik, het SpaceX dit as suksesvol beskou as gevolg van die waardevolle data tydens die toetsvlug verkry.

Die FAA het 'n houvas op SpaceX se lanserings opgelê en 'n ondersoek begin, wat gelei het tot 'n lys van 63 regstellende aksies. Hierdie aksies sluit in die herontwerp van voertuighardeware, die bekendstelling van padwysigings om robuustheid te verbeter, verhoogde ontwerpproseshersiening, bykomende ontleding en toetsing van veiligheidstelsels, en die toepassing van strenger veranderingsbeheerpraktyke.

SpaceX het aktief gewerk aan die implementering van hierdie regstellende aksies. Die maatskappy het meer as 1,000 XNUMX veranderinge aan die Starship aangebring, insluitend die ontwerp van die ruimtetuig self. Een beduidende verbetering is die beplande ontsteking van die tweede-fase-enjins terwyl dit nog aan die booster gekoppel is tydens die tweede vlug.

Musk het die doeltreffendheid van hierdie benadering uit 'n fisika-oogpunt beklemtoon, en gesê dat dit die bokant van die booster met die tweede-fase-enjins behels. Met talle opdaterings en verbeterings wat geïmplementeer word, bly Elon Musk vol vertroue in die Starship se vermoë om Mars in die nabye toekoms te bereik.

Bronne:

– IANS Nuus: [bron]

– The New York Times: [bron]