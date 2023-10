Inwoners van New Hampshire sal twee sonsverduisterings sien

Inwoners van New Hampshire sal die geleentheid kry om nie een nie, maar twee sonsverduisterings in die komende maande te aanskou. Op 14 Oktober 2023 sal daar 'n gedeeltelike sonsverduistering wees, gevolg deur 'n totale sonsverduistering op 8 April 2024. Medeprofessore van die Universiteit van New Hampshire, Amy Keesee en John S. Gianforte, saam met Lori Harnois, die Direkteur van Afdeling Reis- en Toerisme-ontwikkeling, bespreek hierdie komende gebeure.

'n Sonsverduistering vind plaas wanneer die Maan tussen die Aarde en die Son kom en 'n skaduwee op die Aarde gooi. Hierdie belyning vind plaas wanneer die Maan, Son en Aarde in dieselfde vlak is. Die Maan blokkeer ten minste 'n deel van die Son uit, wat 'n sonsverduistering tot gevolg het. Die Oktober-verduistering sal 'n gedeeltelike verduistering wees, sigbaar in New Hampshire. Die April-verduistering sal egter 'n totale verduistering wees, waar die Maan vir 'n sekere tydperk al die lig van die Son heeltemal sal uitsluit. Die pad van hierdie verduisterings sal verskil, met die Oktober-verduistering wat deur die westelike deel van die Verenigde State gaan en die April-verduistering wat deur die noordelike deel van New Hampshire gaan.

Om hierdie verduisterings veilig te sien, is daar twee aanbevole metodes. Die eerste is om 'n speldegatprojektor te gebruik, waar 'n stuk karton met 'n speldegat en bedek met aluminiumfoelie voor die Son geplaas word, wat sy beeld op 'n plakkaatbord projekteer. Die tweede metode is om sonsverduisteringbril te gebruik, wat dit moontlik maak vir direkte besigtiging van die Son tydens die gedeeltelike fases van die verduistering. Dit is egter belangrik om daarop te let dat direkte besigtiging van die Son slegs veilig is tydens die totale verduistering wanneer die Maan die Son heeltemal bedek. Andersins moet die bril gedra word.

Die komende sonsverduisterings bied 'n unieke geleentheid vir inwoners van New Hampshire om hierdie asemrowende hemelse gebeurtenisse eerstehands te aanskou. Merk dus jou kalenders en maak gereed om hierdie natuurwonders veilig in die lug te bekyk.

Bron: The State We're In – Universiteit van New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois