NASA sluit Mars-suurstofgenererende eksperiment af

NASA het onlangs die afsluiting van die Mars-suurstof-in-situ-hulpbronbenuttingseksperiment (MOXIE) aangekondig, 'n eksperiment wat ontwerp is om suurstof uit die atmosfeer van Mars te onttrek. MOXIE, wat deur ingenieurs en wetenskaplikes van MIT geskep is, is 16 keer gedurende sy tyd op die rooi planeet uitgevoer en het altesaam 122 gram suurstof geproduseer. Sy piekproduksietempo was 12 gram per uur, wat NASA se oorspronklike doelwitte oorskry het. Ten spyte van die sukses daarvan, is daar egter geen planne vir 'n MOXIE 2.0 nie.

Die proses wat deur MOXIE aangewend is, het behels dat inkomende lug gefiltreer word om stof te verwyder en dit dan saam te druk en te verhit tot 800 °C (1,470 XNUMX °F). By hierdie temperatuur kon suurstof uit die koolstofdioksied in die Marsatmosfeer onttrek word. Die onttrekte suurstof is toe getoets voordat dit weer in die atmosfeer vrygelaat is. Dit het twee uur geneem om die eenheid op te warm voordat die onttrekkingsproses kon begin.

MOXIE was 'n unieke toevoeging tot die Perseverance-rover, aangesien dit daarop gemik was om menslike verkenning op Mars te ondersteun. Dit het getoon dat dit moontlik is vir 'n bemanning om op Mars te oorleef en huis toe te keer met behulp van hulpbronne wat op die oppervlak beskikbaar is. Die konsep van in-situ hulpbronbenutting (ISRU) is 'n onderwerp van groot belangstelling binne NASA en sy vennote, aangesien hulle die moontlikhede van langertermynsendings ondersoek.

Die suurstof wat deur MOXIE gegenereer word, het verskeie potensiële toepassings, met die belangrikste die gebruik daarvan as dryfmiddel vir vuurpyle. Aansienlike hoeveelhede sal egter vir hierdie doel benodig word. Ten spyte van die eksperiment se sukses en die kennis wat daaruit verkry is, is daar tans geen planne om 'n MOXIE 2.0 te ontwikkel nie. In plaas daarvan sal NASA se volgende stap die ontwikkeling van 'n volskaalse stelsel behels wat 'n suurstofopwekker soortgelyk aan MOXIE insluit, sowel as 'n metode om die gegenereerde suurstof te vloeibaar te maak en te berg.

Bron: NASA