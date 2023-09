Parasiet beheer miergedrag met temperatuurskakelaar

Navorsers aan die Universiteit van Kopenhagen het ontdek dat die lanset lewerslak, 'n parasitiese wurm wat miere besmet, 'n unieke "aan/af" skakelaar het wat die gedrag van sy gasheer verander. Die skakelaar word deur temperatuur geaktiveer, met die parasitiese wurm wat slegs die mier se gedrag manipuleer wanneer die temperatuur laag is. Die studie, gepubliseer in die joernaal Behavioral Ecology, werp lig op die komplekse verhouding tussen parasiete en hul gashere.

Parasiete wat die gedrag van hul gashere beheer en manipuleer, is welbekend van aard. Cordyceps, 'n familie van zombifiserende parasitiese swamme, is 'n uitstekende voorbeeld. Hierdie swamme besmet verskeie insekspesies, wat hul gedrag verander en uiteindelik tot hul eie voortplanting lei. Die lanset lewerslak het 'n soortgelyke vermoë om sy gasheer te manipuleer, maar hierdie nuwe navorsing toon die belangrikheid van temperatuur om hierdie gedrag te aktiveer.

Wanneer lewerslak miere besmet, skuil die meeste van hulle in die mier se buik, beskerm deur 'n kapsule. Een lewerslak heg hom aan die mier se brein vas, wat die mier dwing om sy mandibels bo-op 'n grashalm vas te klem. Dit plaas die mier op 'n manier wat dit meer geneig maak om deur weidende soogdiere geëet te word. Die beskermende kapsule los binne-in die nuwe gasheer se ingewande op, en die lewerslak maak hul pad na die lewer. Die fluks wat aan die mier se brein geheg is, offer homself op, wat die ander parasiete bevoordeel.

Die oorlewende lewerslak voed op die gasheer se bloed, word volwassenes en lê eiers. Hierdie eiers word in die gasheer se ontlasting uitgeskei, wat deur slakke verteer word. Die slakke hoes dan larweslak saam met slym op, lok miere wat die larwes inneem, en gaan voort met die siklus.

Vorige laboratoriumstudies deur een van die navorsers, Brian Lund Fredensborg, het getoon dat besmette miere minder geneig was om 'n blaar te byt onder warmer temperature. Om dit verder te ondersoek, het die navorsers besmette miere in die natuur waargeneem terwyl hulle temperatuur en humiditeit gemonitor het. Die resultate het die laboratoriumbevindinge bevestig, wat toon dat besmette miere meer geneig was om hulself aan die bokant van grashalms te heg in koeler temperature en hul byt vry te laat soos die temperature styg.

Om te verstaan ​​hoe parasiete hul gashere manipuleer, is noodsaaklik om biodiversiteit en die ingewikkelde verhoudings tussen spesies te verstaan. Hierdie navorsing beklemtoon die belangrikheid van temperatuur om sulke manipulasies te veroorsaak en verskaf nuwe insigte oor die gedrag van geparasiteerde miere in hul natuurlike habitatte.

Definisies:

– Lancet-lewerslak: ’n Parasitiese wurm wat verskeie gashere, insluitend slakke, miere en weidende soogdiere, besmet.

– Parasitisme: 'n Verwantskap tussen twee organismes waar die een voordeel trek ten koste van die ander.

– Behavioral Ecology: ’n Wetenskaplike joernaal wat navorsing oor die gedrag van diere in verhouding tot hul omgewing publiseer.

Bron: Universiteit van Kopenhagen