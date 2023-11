Nuwe studie dui potensiaal vir menslike voortplanting in die ruimte aan

In 'n baanbrekende nuwe studie het wetenskaplikes suksesvol muisembrio's op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gekweek, wat die moontlikheid van menslike voortplanting in die ruimte verhoog. Die studie, wat deur die Japanse Lug- en Ruimtevaartagentskap uitgevoer is, het behels dat honderde bevrore muisembrio's na die ISS gestuur is. Sodra dit aan boord was, is die embrio's ontdooi en vir vier dae met 'n spesiale toestel gekweek. Die resultate, wat in Oktober 2023 gepubliseer is, het getoon dat swaartekrag nie die ontwikkeling van die embrio's, wat normaalweg in blastosiste ontwikkel het, beduidend beïnvloed het nie.

Die volgende stap vir navorsers is om die gekweekte blastosiste in muise op Aarde oor te plant om te sien of hulle geboorte kan gee. Dit sal dien as 'n bevestiging dat die blastosiste wel normaal is. As dit suksesvol is, kan dit die weg baan vir toekomstige menslike voortplanting in die ruimte. Teruhiko Wakayama, die hoofnavorser aan die Universiteit van Yamanashi in Japan, het optimisme uitgespreek en gesê: "Daar is 'n moontlikheid van swangerskap tydens 'n toekomstige reis na Mars, want dit sal meer as 6 maande neem om daarheen te reis. Ons doen navorsing om te verseker ons sal veilig kinders kan hê as daardie tyd aanbreek.”

Benewens die impak van swaartekrag, sal toekomstige eksperimente ook die uitwerking van bestraling op soogdierembriogroei in die ruimte moet ondersoek. Alhoewel hierdie studie nie blootstelling aan straling in ag geneem het nie, sal dit 'n belangrike faktor wees om te ondersoek vir die suksesvolle voortplanting van mense in die ruimte.

Hierdie bevindings het beduidende implikasies vir die toekoms van ruimteverkenning. Aangesien verskeie ruimte-agentskappe, insluitend NASA met sy Artemis-missies, daaraan werk om mense na die Maan terug te keer en uiteindelik na Mars te waag, word die vermoë vir mense om in die ruimte voort te plant, deurslaggewend. Die vestiging van maankampe en die ondersoek van langtermynbewoning op ander hemelliggame kan 'n werklikheid word met die potensiaal vir menslike voortplanting in die ruimte.

FAQ

V: Is menslike voortplanting in die ruimte bereik?

A: Nee, die studie wat deur die Japanse Lugvaart-ruimte-agentskap gedoen is, het die groei van muisembrio's op die Internasionale Ruimtestasie behels, wat die potensiaal vir menslike voortplanting in die ruimte aandui.

V: Het swaartekrag die ontwikkeling van die muisembrio's op die ISS beïnvloed?

A: Die studie het getoon dat swaartekrag nie die DNS en gene van die muisembrio's beduidend beïnvloed het nie. Die embrio's het normaalweg ontwikkel tot blastosiste, wat selle is wat uiteindelik in die fetus en plasenta ontwikkel.

V: Wat is die volgende stappe in hierdie navorsing?

A: Die navorsers beplan om die blastosiste wat in mikroswaartekrag gekweek is in muise op Aarde oor te plant om te sien of hulle geboorte kan gee. Dit sal dien as bevestiging dat die blastosiste normaal is.

V: Waarom is die vermoë vir menslike voortplanting in die ruimte belangrik?

A: Aangesien ruimte-agentskappe poog om mense na die Maan terug te keer en langtermynbewoning op ander hemelliggame te verken, word die vermoë vir mense om in die ruimte voort te plant deurslaggewend vir die vestiging van volhoubare kolonies en toekomstige verkenning moontlik te maak.