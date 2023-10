Antieke planetesimale formasie geopenbaar deur studie van Kuipergordelvoorwerp Arrokoth

'n Nuwe studie gelei deur Dr. Alan Stern, Planetêre Wetenskaplike en Mede-Vise-President by die Suidwes Navorsingsinstituut (SwRI), dui daarop dat die groot heuwelstrukture op die Kuipergordel-voorwerp Arrokoth, wat noukeurig deur NASA se New Horizons-ruimtetuig in 2019 waargeneem is, kan 'n gemeenskaplike oorsprong deel. Hierdie "boustene" van Arrokoth kan waardevolle insigte in planetesimale formasiemodelle verskaf. Die studiebevindinge is by die American Astronomical Society se 55ste Jaarlikse Afdeling vir Planetêre Wetenskappe-vergadering aangebied.

Die studie het 12 heuwels op Arrokoth se groter lob, Wenu, geïdentifiseer wat soortgelyke vorm, grootte, kleur en reflektiwiteit vertoon. Boonop is nog drie heuwels voorlopig op die voorwerp se kleiner lob, Weeyo, geïdentifiseer. Dr. Will Grundy, mede-ondersoeker van die New Horizons-sending, het die voorkoms van Arrokoth vergelyk met 'n framboos wat uit kleiner sub-eenhede bestaan.

Gebaseer op hierdie waarnemings, ondersteun die studie die stromingsonstabiliteitsmodel van planetesimale vorming. Die model stel voor dat voorwerpe in die sonnewel sagkens ophoop om groter strukture te vorm deur gravitasie-ineenstorting, met botsingsspoed van slegs 'n paar myl per uur. Die ooreenkomste wat in Arrokoth se heuwelstrukture gevind word, verskaf nuwe insigte in die vormingsproses, wat vrae laat ontstaan ​​oor die voorkeurgrootte van hierdie boustene.

Die studie beklemtoon die belangrikheid van verdere verkenning van ander ongerepte planetesimale om die begrip van aanwasprosesse in die antieke sonnestelsel te verbeter. Toekomstige sendings, soos NASA se Lucy-sending en ESA se komeetonderskepper, kan soortgelyke voorwerpe teëkom wat kan bydra tot die ontwikkeling van planetesimale vormingsteorieë.

Die studie, gepubliseer in die Planetary Science Journal, is uitgevoer in samewerking met navorsers van die Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory en Lowell Observatory.

Bronne:

– Stern, A., White, O., Grundy, W., Keeney, B., Hofgartner, J., Nesvorný, D., McKinnon, W., Richardson, D., Marohnic, J., Verbiscer, A. , Benecchi, S., Schenk, P., & Moore, J. (2023). "Die eienskappe en oorsprong van die Kuipergordelvoorwerp Arrokoth se groot heuwels." Die Planetary Science Journal.

– NASA.