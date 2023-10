'n Nuwe "reuse" dinosourus wat in Spanje opgegrawe is

Navorsers in Spanje het onlangs 'n voorheen onbekende spesie dinosourus ontdek wat 122 miljoen jaar gelede geleef het. Die dinosourus, bekend as Garumbatitan morellensis, was 'n herbivoor met 'n lang nek en het na raming meer as 80 voet lank gemeet en meer as 30 voet hoog gestaan. Volgens paleontoloë José Miguel Gasulla en Francisco Ortega van Spanje se Nasionale Universiteit van Afstandsonderrig, is Garumbatitan morellensis waarskynlik een van die grootste dinosourusse op rekord.

In 'n studie gepubliseer in die Zoological Journal of the Linnean Society, het die navorsers die anatomiese kenmerke van die nuwe dinosourusspesie beskryf. Die sauropode het 'n lang nek, lang stert, klein kop en dik, pilaaragtige bene gehad. Hierdie stel anatomiese kenmerke onderskei Garumbatitan morellensis van ander plantetende dinosourusse.

Die ontdekking van hierdie nuwe dinosourusspesie verskaf belangrike insigte in die evolusionêre geskiedenis van sauropods in Europa. Pedro Mocho, een van die studie-outeurs, het gesê dat Garumbatitan een van die grootste sauropods is wat in die Onder-Kryt van Europa gevind word. Die goed bewaarde oorblyfsels van hierdie dinosourus dra waardevolle inligting by oor die vroeë lede van 'n sauropod-groep genaamd Somphospondyli, wat die enigste sauropod-groep was wat in die Iberiese Skiereiland voor die massa-uitsterwing van nie-voël-dinosourusse was.

Die navorsers glo dat die studie van Garumbatitan morellensis lig sal werp op die aanvanklike evolusie van hierdie sauropodegroep. Deur sy oorblyfsels te rekonstrueer, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip van die eienskappe en gedrag van hierdie antieke reuse te kry.

