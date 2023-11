Die veranderende landskap: geslagsverskille in wetenskap

’n Onlangse studie wat in PLOS Biology gepubliseer is, onthul dat hoewel geslagswanbalanse binne die wetenskaplike gemeenskap voortduur, daar tekens van vordering is. Onder leiding van John Ioannidis van Stanford Universiteit se Meta-navorsing-innovasiesentrum, het die studie data van die Scopus-databasis ontleed, wat 5.8 miljoen skrywers oor alle wetenskaplike dissiplines insluit.

Histories het mans die veld van wetenskap oorheers, met aansienlike verskille in verteenwoordiging. Die studie het egter bevind dat die geslagsgaping besig is om te vernou, hoewel stadig. Onder alle skrywers is mans steeds 1.88 keer meer as vroue, maar hierdie syfer het afgeneem van 3.93 keer vir voor-1992-outeurs tot 1.36 keer vir post-2011-outeurs.

Interessant genoeg het die ontleding ook gefokus op top-aangehaalde skrywers, wat die mees invloedryke stemme in hul onderskeie velde verteenwoordig. Onder hierdie eksklusiewe groep is mans steeds meer as vroue met 3.21 keer, 'n afname van 6.41 keer vir senior skrywers tot 2.28 keer vir diegene wat ná 2011 begin publiseer het.

Die bevindinge beklemtoon verder die heterogeniteit oor wetenskaplike dissiplines, met wisselende vlakke van geslagsverteenwoordiging onder top-aangehaalde skrywers. Trouens, slegs 18% van wetenskaplike subvelde binne die jongste groep skrywers het gelyke of groter verteenwoordiging van vroue as top-aangehaalde skrywers getoon.

Die studie het ook geslagswanbalanse in hoë-inkomstelande teenoor ander nasies ondersoek. Terwyl geslagswanbalanse met verloop van tyd in beide groepe afgeneem het, het lande buite hoë-inkomste nasies min verbetering getoon in terme van geslagsongelykhede onder top-aangehaalde skrywers.

Daarbenewens het 'n nadere ondersoek aan die lig gebring dat terwyl vroue 'n beduidende deel van die jongste groep skrywers uitmaak, hul vordering tot volle professoraat skaars gebly het. Dit dui op die behoefte aan verbeterings in bevorderingspaaie vir talentvolle wetenskaplikes, ongeag geslag.

Samevattend illustreer die studie die vordering wat gemaak is met die vermindering van geslagsongelykhede binne wetenskaplike outeurskap, maar erken dat daar aansienlike ruimte vir verbetering bly. Pogings om hierdie wanbalanse aan te spreek moet voortgaan om 'n meer inklusiewe en regverdige wetenskaplike gemeenskap te skep.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is die Scopus-databasis?



A: Die Scopus-databasis is 'n omvattende bewaarplek wat referate uit verskeie wetenskaplike velde insluit. Dit is in die studie gebruik om die geslagsamestelling van skrywers te evalueer.

V: Hoe is geslagsidentiteit vir skrywers in die studie bepaal?



A: Geslagsidentiteit is met hoë sekerheid toegeken deur die Scopus-databasis te gebruik, wat waarskynlik op verskeie aanwysers soos skrywersname en affiliasies staatgemaak het.

V: Was daar enige verskille tussen hoë-inkomstelande en ander nasies in terme van geslagsongelykhede?



A: Die studie het bevind dat geslagswanbalanse mettertyd afgeneem het in beide hoë-inkomste lande en ander nasies. Ander lande het egter min verbetering getoon in terme van geslagswanbalanse onder top-aangehaalde skrywers.

V: Wat stel die studie voor met betrekking tot die vordering van vrouewetenskaplikes?



A: Die studie beklemtoon dat hoewel vroue goed verteenwoordig is onder die jongste groep skrywers, hul vordering tot volle professoraat skaars bly. Dit dui op die behoefte aan verbetering in bevorderingsweë vir talentvolle wetenskaplikes, ongeag geslag.