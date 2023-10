Marokko het suksesvol drie fossieloorblyfsels, wat 250 miljoen jaar terug dateer, uit die Verenigde State gerepatrieer. Die aankondiging van die herwinning is gemaak tydens die VSA-Marokko Wetstoepassingseminaar vir die bekamping van die onwettige handel in kulturele eiendom. Die fossiele is deur die Amerikaanse ambassadeur in Marokko, Puneet Talwar, by die Mohammed VI-museum vir moderne en kontemporêre kuns in Rabat aan die Marokkaanse regering oorhandig.

Die drie fossiele bestaan ​​uit 'n Mosasaurus-skedel, Basilosaurid-kaak en Cetacean-walviswerwels. Marokko se minister van kultuur, Mehdi Bensaid, het die belangrikheid van die versterking van samewerking tussen die twee lande beklemtoon om die onwettige handel in kulturele eiendom te bekamp. Hierdie repatriasiepoging is deel van Marokko se voortgesette samewerking met verskeie nasies om sy kulturele erfenis te herwin.

Dit is nie die eerste keer dat Marokko suksesvol ingryp om die onwettige veiling van beduidende historiese artefakte te voorkom nie. In 2017 het die land die verkoop van 'n 66 miljoen jaar oue mariene dinosourus-skelet in Parys, wat afkomstig is van Khouribga, sentraal-Marokko, geblokkeer. Sulke inisiatiewe weerspieël Marokko se verbintenis om sy ryk kulturele erfenis te bewaar en die onwettige handel in waardevolle fossiele en artefakte af te skrik.

Oor die algemeen beklemtoon Marokko se herwinning van hierdie 250 miljoen jaar oue fossiele die belangrikheid van internasionale samewerking in die bekamping van die onwettige handel in kulturele eiendom. Deur aktief betrokke te raak by vennootskappe en ooreenkomste met ander nasies te onderteken, neem Marokko proaktiewe maatreëls om sy kulturele erfenis vir toekomstige geslagte te beskerm.

Definisies:

1. Fossiele: Die bewaarde oorblyfsels of spore van antieke organismes.

2. Repatriasie: Die daad om kulturele artefakte of items van historiese betekenis na hul land van herkoms terug te gee.

Bronne:

– Anadolu Agentskap.