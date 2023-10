Die vroeë resultate van die James Webb-ruimteteleskoop is nie so revolusionêr as wat aanvanklik gedink is nie

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het baie opwinding gegenereer met sy aanvanklike waarnemings, wat gelei het tot sensasie-opskrifte wat beweer dat lank gevestigde teorieë soos die Oerknal en algemene relatiwiteit weerlê is. Nuwe bevindinge van 'n studie wat data van die Canadian NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) gebruik, toon egter dat hierdie revolusionêre resultate nie so ongewoon was as wat aanvanklik geïmpliseer is nie.

Die JWST is die kragtigste infrarooi teleskoop wat ooit gebou is, wat in staat is om gedetailleerde beelde van sommige van die vroegste sterrestelsels vas te vang wat na die donker eeue van die vroeë Heelal gevorm het. Vorige waarnemings van effens latere tydperke het ons 'n goeie begrip gegee van hoe vinnig sterrestelsels ontwikkel op grond van ons begrip van die Oerknal. Maar die sterrestelsels wat deur die JWST geïdentifiseer is, was reeds groot, helder en struktureel kompleks, wat ons aannames oor galaktiese evolusie uitgedaag het.

Sterrekundiges gebruik verskeie tegnieke om verafgeleë sterrestelsels te identifiseer, insluitend om te soek na onderbrekings in galaktiese spektra. Dubbelbreeksterrestelsels, wat breuke in beide die Lyman- en Balmer-golflengtes toon, kan sterrekundiges help om sterrestelsels op spesifieke afstande te teiken. Die aanvanklike resultate van die JWST het gefokus op dubbelbreeksterrestelsels teen rooiverskuiwings van ongeveer z=7 toe die Heelal minder as 'n miljard jaar oud was.

Hierdie studie wat CANUCS-data gebruik het, het egter 'n potensiële vooroordeel in die keuse van dubbelbreeksterrestelsels aan die lig gebring. Die metode kan groter en helderder sterrestelsels bevoordeel, en laat kleiner, dowwer en koeler sterrestelsels weg. Die span het 19 dubbelbreek-sterrestelsels uit die CANUCS-data geïdentifiseer, maar in vergelyking met 'n groter populasie van sterrestelsels, was dit duidelik dat die seleksiemetode die resultate na groter en helderder sterrestelsels kon skeeftrek.

Die navorsers beklemtoon dat hierdie aanvanklike bevindinge nie die potensiaal vir die JWST om 'n hersiening van ons standaard kosmologiese model af te dwing nie. Hulle beklemtoon egter dat ons nog in die vroeë stadiums is en meer data en gedetailleerde waarnemings nodig het om die ware aard van hierdie verre sterrestelsels te verstaan ​​en waar die stof werklik gaan lê.

Bron:

Desprez, Guillaume, et al. "LCDM is nog nie dood nie: massiewe hoë-z Balmer-breek sterrestelsels is minder algemeen as wat voorheen gerapporteer is." arXiv voordruk arXiv:2310.03063 (2023).