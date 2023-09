NASA voer suksesvol gesimuleerde bekendstellingsdagtoets vir Artemis II-maansending uit

NASA-ruimtevaarders Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch, saam met die Kanadese Ruimte-agentskap (CSA) ruimtevaarder Jeremy Hansen, het onlangs 'n gesimuleerde lanseringsdagtoets by die Kennedy-ruimtesentrum in Florida voltooi as deel van NASA se Artemis II-sending. Hierdie missie is 'n deurslaggewende stap in die agentskap se planne om mense na die Maan terug te keer en na Mars te stuur.

Tydens die toets het die bemanning die prosedures gevolg wat hulle op die bekendstellingsdag sal ondergaan. Hulle het wakker geword by hul bemanningskwartiere in Kennedy se Neil Armstrong Operations and Checkouts-gebou en het toetsweergawes van die Orion-bemanning-oorlewingstelsel-ruimtepakke aangetrek. Hulle het toe na Launch Pad 39B in NASA se nuwe Artemis-bemanningsvervoervloot gereis. Met hul aankoms het hulle op die mobiele lanseerder geklim en die wit kamer binne die bemanningstoegangsarm binnegegaan.

Die voltooiing van hierdie toets is betekenisvol aangesien dit verseker dat beide die bemanning en die grondstelselspanne by Kennedy goed voorbereid is en die tydlyn vir bekendstellingsdaggeleenthede verstaan. Die Artemis II-sending sal die eerste vlug met bemanning aan boord van die nuwe Space Launch System (SLS)-vuurpyl en Orion-ruimtetuig wees. Sy primêre doel is om te verifieer dat die ruimtetuig se stelsels naatloos funksioneer met 'n bemanning in die diepruimte-omgewing.

Die reis sal by Kennedy Space Center begin, waar die vier ruimtevaarders aan boord van die Orion-ruimtetuig sal klim wat deur die SLS-vuurpyl aangedryf word. Na lansering sal veelvuldige wentelbaan-verhogingsmaneuvers uitgevoer word om die ruimtetuig op 'n maanvrye terugkeerbaan te plaas. Dwarsdeur die trajek sal die bemanning prakties wees, Orion loods tydens nabyheidsoperasies en verskeie stelsels evalueer. Hulle sal ook kommunikasie- en navigasiestelsels toets om gereedheid vir die maanvlug te verseker.

Artemis II dien as 'n proloog vir die Artemis III-sending, waar geskiedenis gemaak sal word as mense terugkeer na die Maan en uiteindelik hul visier op Mars stel. NASA se verkenningspogings is daarop gemik om ons kennis van die heelal uit te brei en die mensdom te bevoordeel.

