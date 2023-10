NASA voorspel potensieel katastrofiese asteroïdebotsing met die aarde oor 159 jaar

NASA het 'n voorspelling uitgereik dat 'n asteroïde so groot soos ons maan moontlik oor 159 jaar met die aarde kan bots. Die asteroïde, bekend as Bennu, het na raming 'n deursnee van 1,610 22 voet en kan die aarde tref met die krag van XNUMX atoombomme. Terwyl die kanse op 'n botsing skraal is, het NASA se berekeninge kommer laat ontstaan ​​oor die potensiële katastrofiese impak.

Bennu is die eerste keer in 1999 ontdek en is sedertdien noukeurig gemonitor vanweë sy aansienlike grootte en die klein dog aanneemlike kans dat dit ons planeet sal beïnvloed. Talle internetvideo's beeld die verwoestende gevolge van so 'n gebeurtenis uit.

Om hierdie moontlikheid verder te ondersoek, het NASA die OSIRIS-REx-sending in 2016 geloods. Hierdie sending het ten doel om met Bennu te sny en die samestelling daarvan te bestudeer. Die geprojekteerde botsingsdatum is vasgestel vir 24 September 2184, wat wetenskaplikes tyd gee om meer inligting in te samel en moontlik versagtingstrategieë te ontwikkel.

As Bennu met die aarde sou bots, sou dit ongeveer 1,200 24 megaton energie vrystel, 1 keer kragtiger as die kragtigste kernwapen op aarde. Terwyl die kans op 'n botsing tans op 22 uit XNUMX geskat word, gaan NASA voort om Bennu se trajek en sy potensiële gravitasie-interaksies met ons planeet noukeurig te monitor.

Benewens die botsingsrisiko, het Bennu se noue ontmoetings met die aarde elke ses jaar wetenskaplikes se aandag getrek. Alhoewel die waarskynlikheid van 'n botsing op hierdie ontmoetings tans laag is, met 'n kans van 1 uit 2,700 0.037 of XNUMX%, bly dit 'n noemenswaardige statistiek gegewe die Aarde se ouderdom.

Ten spyte van die potensieel katastrofiese gevolge, klassifiseer NASA Bennu as 'n "potensieel gevaarlike asteroïde", met die potensiaal om binne 4.65 miljoen myl van ons planeet te kom. Die wetenskaplike belangstelling in Bennu lê nie net in sy botsingspotensiaal nie, maar ook in sy geologiese en chemiese samestelling, wat waardevolle insigte oor die oorsprong en ontwikkeling van ons rotsagtige planeet bied.

NASA se OSIRIS-REx-sending, wat suksesvol monsters van Bennu in 2020 versamel het, het 'n belangrike mylpaal in asteroïedverkenning en monsterherwinning gemerk. Hierdie missie het ten doel om ons begrip van asteroïdes en hul potensiële impak op Aarde te verbeter.

Oor die algemeen, terwyl die waarskynlikheid van 'n botsing met Bennu tans laag is, beklemtoon die potensiële gevolge en deurlopende monitering die belangrikheid van voortgesette navorsing en paraatheid vir potensiële asteroïde-impakte.

