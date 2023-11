Die maan se formasie: 'n blik op die aarde se antieke verlede

Onlangse navorsing gepubliseer in Geochemical Perspectives Letters het nuwe lig gewerp op die vorming van die Aarde se Maan. Deur die ontleding van kristalle wat deur Apollo 17-ruimtevaarders van die Maan af teruggebring is, het wetenskaplikes vasgestel dat die Maan minstens 4.46 miljard jaar oud is – ongeveer 40 miljoen jaar ouer as wat voorheen geglo is.

Die studie se hoofskrywer, Jennika Greer van die Universiteit van Glasgow, verduidelik dat die navorsingspan deur Bidong Zhang en Audrey Bouvier genader is om 'n nanoskaalbegrip van die maanmonsters te verkry. Deur klein kristalle te ondersoek wat miljarde jare gelede ontwikkel het, kon die navorsers die Maan se vormingsdatum meer akkuraat as ooit tevore bepaal.

Toe ’n enorme asteroïde tydens die vroeë stadiums van die sonnestelsel se vorming met die Aarde gebots het, het dit die rots wat later die Maan se oppervlak sou word, laat smelt. Dit het beteken dat sirkoonkristalle, wat onder spesifieke toestande vorm, nie op die Maan se gesmelte oppervlak kon bestaan ​​nie. Enige kristalle wat vandag op die Maan gevind word, moes ontwikkel het nadat hierdie maanmagma-oseaan afgekoel het.

Met behulp van 'n tegniek genaamd atoomsondetomografie, kon die navorsers die sirkoonkristalle atoom vir atoom ontleed. Hierdie ondersoek het die aantal atome aan die lig gebring wat radioaktiewe verval in die kristalle ondergaan het. Deur die verhouding van verskillende isotope van lood te bestudeer, het die wetenskaplikes bereken dat die maan se ouderdom ongeveer 4.46 miljard jaar is.

Om die maan se ouderdom te verstaan ​​is van kardinale belang, aangesien dit 'n belangrike rol in ons planetêre stelsel speel. Dit stabiliseer die Aarde se rotasie-as, skep die getye en bepaal die duur van ons dae. Sonder die maan sou lewe op aarde drasties anders wees. Hierdie nuwe navorsing dien as 'n waardevolle stuk van die legkaart in ons strewe om die geskiedenis van ons natuurlike wêreld beter te begryp.

Vrae:

V: Hoe oud is die maan?

A: Die maan is vermoedelik minstens 4.46 miljard jaar oud, volgens onlangse navorsing.

V: Hoe is die maan se ouderdom bepaal?

A: Wetenskaplikes het sirkoonkristalle van maanmonsters ontleed deur 'n tegniek genaamd atoomsondetomografie te gebruik, wat hulle in staat gestel het om die kristalle atoom vir atoom te ondersoek en hul radioaktiewe verval te bepaal.

V: Hoekom is dit belangrik om die maan se ouderdom te ken?

A: Die Maan speel 'n deurslaggewende rol in die stabilisering van die Aarde se rotasie-as, die bepaling van ons getye en die invloed van die lengte van ons dae. Om die ouderdom daarvan te verstaan, help ons om die geskiedenis en ontwikkeling van ons planeet beter te verstaan.