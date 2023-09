Die impak van stedelike geraas op Pied Tamarin-ape en hul kommunikasie

’n Onlangse studie wat deur navorsers van Universidade Federal do Amazonas en Anglia Ruskin Universiteit (ARU) gedoen is, het aan die lig gebring hoe krities bedreigde bont-tamarienape hul kommunikasietegnieke aanpas in reaksie op geraasbesoedeling wat deur die mens veroorsaak word. Hierdie ape, inheems aan 'n klein area in sentraal Brasilië, maak hoofsaaklik staat op vokale roepe en reukmerke om te kommunikeer, maar word nou gekonfronteer met die uitdaging om by stedelike omgewings aan te pas.

Die navorsingspan het waarnemings op nege groepe wilde bont tamarins gedoen en hul gedrag vir 'n tydperk van 10 dae dopgehou. Die hoofbron van mensgemaakte geraas in hul habitat was padverkeer, maar geluide van vliegtuie, parkbesoekers en militêre operasies het ook bygedra tot die algehele geraasvlakke.

Die studie het 'n korrelasie tussen die toename in stedelike geraas en die frekwensie van reukmerke onder die ape ontdek. Aangesien hul vokale kommunikasie deur die geraas belemmer word, maak die ape meer staat op reukmerke om boodskappe oor te dra.

Pied tamarins gebruik verskillende reukmerke vir verskeie doeleindes, insluitend territoriale en reproduktiewe inligting. Hierdie evolusionêre aanpassing stel hulle in staat om oor 'n lang tydperk te kommunikeer. Dit is egter dalk nie so effektief soos vokale oproepe nie, veral omdat hul habitat gefragmenteer raak as gevolg van verstedeliking.

Dr. Jacob Dunn, 'n Medeprofessor in Evolusionêre Biologie aan ARU, het beklemtoon dat menslike aktiwiteite die akoestiese landskappe waarby baie spesies oorspronklik aangepas is, aansienlik verander het. Die toename in reukmerke onder die bont tamarins word beskou as 'n buigsame aanpassing by hierdie veranderinge in hul omgewing.

Hierdie navorsing werp lig op die gedragsverskuiwings van diere in stedelike omgewings en beklemtoon die potensiële uitdagings wat krities bedreigde spesies soos die bont tamarin in die gesig staar. Verdere studies is nodig om te verstaan ​​hoe stedelike geraas ander aspekte van hul gedrag en algehele oorlewing beïnvloed.

