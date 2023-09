Ape verhoog die gebruik van reukmerke om te kompenseer vir menslike geraasbesoedeling

’n Nuwe studie het bevind dat bont tamarins hul gebruik van reukmerke verhoog om te vergoed vir menslike geraasbesoedeling. Die bont tamarien is 'n primaatspesie wat in sentraal Brasilië voorkom, maar sy habitat word toenemend deur stedelike omgewings aangetas. Die studie, uitgevoer deur navorsers van Universidade Federal do Amazonas en Anglia Ruskin Universiteit, het radionasporing gebruik om die gedrag van nege afsonderlike groepe wilde bont tamarins waar te neem. Die navorsers het bevind dat die frekwensie van reukmerke toegeneem het in ooreenstemming met geraasvlakke wat veroorsaak word deur padverkeer, vliegtuie, parkbesoekers en militêre aktiwiteite. Dit dui daarop dat die ape meer staatmaak op reukmerke wanneer hul vokale kommunikasie minder effektief word as gevolg van menslike geraas.

Kommunikasie is noodsaaklik vir die oorlewing van 'n spesie, en bont tamarins gebruik reukmerke om voortplantings- en territoriale inligting oor te dra. Die studie se hoofskrywer, Tainara Sobroza, verduidelik dat baie spesies afhanklik is van akoestiese seine vir noodsaaklike inligting, soos maat-aantrekkingskrag, soektogte en roofdierwaarskuwings. Die navorsing dui daarop dat verstedeliking en verhoogde geraasvlakke die tamarins se kommunikasie beïnvloed. Namate die stedelike landskap verder in hul grondgebied indring, word reukmerke meer algemeen as 'n kommunikasiemiddel.

Mede-outeur Dr. Jacob Dunn merk op dat mense bykomende stimuli aan diere se klanklandskappe ingebring het, wat natuurlike klanke verdrink. Die verhoogde gebruik van reukmerke deur bont tamarins word gesien as 'n buigsame reaksie op hierdie omgewingsverandering. In teenstelling met vokale oproepe, is reukmerke egter nie effektief vir langafstandkommunikasie nie. Met die tamarins se habitat wat meer gefragmenteerd raak en groepe wat meer geïsoleer word, kan hierdie aanpassing 'n nadelige impak hê op 'n spesie wat reeds in kritieke bedreigde status is.

Oor die algemeen beklemtoon die studie die maniere waarop diere hul gedrag aanpas in reaksie op mens-geïnduseerde veranderinge in hul omgewing. Om hierdie aanpassings te verstaan ​​is noodsaaklik vir bewaringspogings en om die voortbestaan ​​van bedreigde spesies te verseker.

Bron:

– Tainara V. Sobroza et al, Verhoog bont tamarins reukmerke in reaksie op stedelike geraas?, Ethology Ecology & Evolution