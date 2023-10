'n Nuwe manier om mynvrystellings in Afrika se kopergordel te monitor deur satellietdata te gebruik

Die Copperbelt-streek in Zambië en die Demokratiese Republiek van die Kongo is lank reeds bekend vir sy beduidende mineraalontginning. Trouens, dit was verantwoordelik vir 73% van die wêreldwye kobaltvoorraad in 2022 soos gerapporteer deur die Cobalt Institute. Die omgewings- en gesondheidsimpakte wat deur intense mynbouaktiwiteite in hierdie streek veroorsaak word, het egter kommer laat ontstaan.

Om hierdie bekommernisse aan te spreek, het navorsers van die Nasionale Sentrum vir Atmosferiese Navorsing (NCAR) 'n studie gedoen om 'n alternatiewe metode te vind om die ekologiese voetspoor van die mynbedryf te monitor. Hulle het ontdek dat satelliete effektief emissies van mynbedrywighede kan opspoor en kwantifiseer.

Die studie het data van die TROPOsferiese moniteringsinstrument (TROPOMI) op die Copernicus Sentinel-5 Precursor-satelliet (S-5P) gebruik. Deur te fokus op stikstofdioksiedvrystellings, 'n belangrike komponent van rookmis, kon die navorsers duidelike emissiepatrone identifiseer wat ooreenstem met individuele koper- en kobaltmyne. Hierdie emissievlakke was sterk gekorreleer met die jaarlikse metaalproduksie van die myne, wat die satelliet se akkuraatheid in die monitering van mynaktiwiteite op die grond demonstreer.

Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as die Kopergordelstreek. Monitering van mynbedrywighede in afgeleë gebiede kan insig gee in die omgewingsgevolge van mynbou en die groei van sulke aktiwiteite skat. Daarbenewens is die monitering van emissies van kardinale belang om die impak op nabygeleë gemeenskappe te verstaan ​​en kan dit plaaslike regulatoriese agentskappe help om ingeligte besluite te neem.

Terwyl die S-5P-satelliet waardevolle data verskaf het, kan meer omvattende monitering bereik word deur die gebruik van geostasionêre satelliete wat uurlikse opdaterings oor emissievlakke verskaf. Tans dek sulke satelliete egter nie Afrika of ander streke in die globale Suide nie. Die implementering van geostasionêre satelliete kan luggehaltevoorspellings 'n rewolusie verander en noodsaaklike inligting verskaf vir omgewingsbeheer en volhoubare groei.

Die studie wat deur NCAR gedoen is, is in die joernaal Geophysical Research Letters gepubliseer. Hierdie navorsing beklemtoon die potensiaal van satellietmonitering as 'n kragtige instrument om die omgewingsimpakte van menslike aktiwiteite te verstaan ​​en te versag, veral in streke wat baie betrokke is by hulpbronontginning.

