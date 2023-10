Nuwe studie dui daarop dat buitenste sonnestelsel verrassende insigte in swaartekrag kan bevat

Die buitenste dele van ons sonnestelsel, spesifiek die Kuipergordel, bevat dalk nie net 'n geheimsinnige negende planeet nie, maar ook bewyse wat ons begrip van swaartekrag kan uitdaag. Twee teoretiese fisici, Harsh Mathur van Case Western Reserve University en Katherine Brown van Hamilton College, het voorgestel dat die anomalieë wat in die bane van voorwerpe in die buitenste sonnestelsel waargeneem word, verklaar kan word deur 'n gewysigde swaartekragwet bekend as Modified Newtonian Dynamics (MOND) ).

MOND beweer dat Isaac Newton se swaartekragwet geld tot op 'n sekere punt, waarna 'n ander gravitasiegedrag oorneem. Hierdie teorie was suksesvol in die verklaring van waarnemings op galaktiese skaal en word soms beskou as 'n alternatief vir die konsep van donker materie. Mathur en Brown se studie toon egter dat MOND ook merkbare uitwerking op die buitenste sonnestelsel kan hê.

Die navorsers het 'n treffende belyning tussen die wentelbane van voorwerpe van die hipotetiese Planet Nine-datastel en die gravitasieveld van die Melkweg-sterrestelsel ontdek toe hulle MOND toegepas het. Hierdie bevinding dui daarop dat die voorwerpe in die buitenste sonnestelsel oor miljoene jare in lyn met die sterrestelsel se gravitasieveld gesleep kan word.

Terwyl die huidige datastel beperk is, en ander sterrekundiges alternatiewe verduidelikings vir die waargenome orbitale anomalieë voorgestel het, beklemtoon Mathur en Brown se werk die potensiaal van die buitenste sonnestelsel as 'n laboratorium vir die bestudering van swaartekrag en fundamentele probleme in fisika.

Verdere navorsing en waarnemings sal nodig wees om hierdie bevindinge te bevestig en te bepaal of 'n gewysigde swaartekragwet of 'n onontdekte planeet verantwoordelik is vir die waargenome afwykings in die buitenste sonnestelsel.

Bronne:

– NASA, ESA en G. Bacon (STScI)

– Case Western Reserve Universiteit

– Hamilton College