Modellering van kleeftegnologie werp nuwe lig op prehistoriese kognisie

'n Onlangse studie wat deur navorsers van die Delft Universiteit van Tegnologie gedoen is, het rekenaarmodellering gebruik om insigte te verkry in die prehistoriese produksieprosesse van berkbasteer en die implikasies daarvan vir die begrip van die kognitiewe vermoëns van Neanderdalmense en vroeë moderne mense. Die bevindinge van die studie is in Scientific Reports gepubliseer.

Berkbasteer word beskou as een van die oudste transformerende tegnologieë, en die ontleding van die metodes wat gebruik word om hierdie materiaal te skep, bied waardevolle insigte in die gedrag en tegniese kognisie van Neanderdalmense. Die navorsers het Petri-net-modelle, 'n formele modelleringstaal, gebruik om die produksiemetodes van berkbasteer te bestudeer. Hulle het ook maatstawwe uit bestaande literatuur toegepas om kompleksiteit te meet.

Die resultate van die studie dui daarop dat Neanderdalmense waarskynlik 'n komplekse produksieproses gebruik het om teer te skep, wat die behoefte aan kognitiewe eienskappe wat met moderne denke en gedrag geassosieer word, aandui. Die navorsers het bevind dat Neanderdalmense 'n aansienlike hoeveelheid inligting moes hanteer en 'n begrip het van hoe om hierdie inligting effektief oor te dra.

Verder het die studie ondersoek hoe die opskaling van die tegnologiese proses van teerproduksie die kompleksiteit daarvan beïnvloed het. Die navorsers het ontdek dat opskaling die kompleksiteit van die produksieproses aansienlik verhoog het, wat daarop dui dat Neanderdalmense moontlik verskillende metodes gebruik het of as 'n groep saamgewerk het.

Om die produksieprosesse van antieke materiale soos berkbasteer te verstaan, is noodsaaklik vir argeologiese navorsing en die ontwikkeling van nuwe materiale. Deur te ondersoek hoe hierdie materiale in die verlede geskep is, kan navorsers insig kry in die voorwaardes wat nodig is om nuwe materiale te skep met die hulpbronne wat vandag beskikbaar is.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die belangrikheid van rekenaarmodellering om die kognitiewe vermoëns en gedrag van vroeë mense te ontbloot. Deur die produksieprosesse van antieke materiale te ondersoek, kan navorsers nuwe lig werp op die tegnologiese innovasies van ons voorvaders.

Bronne:

– Paul RB Kozowyk et al, Skaaling van Paleolitiese teerproduksieprosesse verhoog gedragskompleksiteit eksponensieel, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41963-z

– Sebastian Fajardo et al, Meting van antieke tegnologiese kompleksiteit en die kognitiewe implikasies daarvan met behulp van Petri-nette, Wetenskaplike verslae (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42078-1

– Verskaf deur Delft Universiteit van Tegnologie