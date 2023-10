MIT ontwikkel inplantbare toestel vir die behandeling van tipe 1-diabetes

By

MIT-ingenieurs het 'n innoverende toestel geskep om tipe 1-diabetes te behandel, met die doel om insulieninspuitings te vervang. Hierdie inplantbare toestel bevat insulienproduserende selle en genereer sy eie suurstof deur waterdamp wat in die liggaam gevind word, te verdeel. In toetse op diabetiese muise het die toestel hul glukosevlakke vir meer as 'n maand suksesvol gehandhaaf.

Een algemene benadering tot die behandeling van tipe 1-diabetes is die inplanting van pankreas-eiland-selle wat insulien kan produseer soos nodig, en sodoende die behoefte aan gereelde inspuitings uitskakel. 'n Groot struikelblok vir hierdie metode is egter die gebrek aan suurstoftoevoer na die ingeplante selle, wat veroorsaak dat hulle uiteindelik ophou om insulien te produseer.

Om hierdie probleem aan te spreek, het MIT-ingenieurs 'n inplantbare toestel ontwerp wat nie net honderde duisende insulienproduserende eilandjieselle dra nie, maar ook sy eie suurstof genereer. Die toestel gebruik 'n proton-uitruilmembraan om waterdamp in waterstof en suurstof te verdeel. Die suurstof word in 'n kamer gestoor en word deur 'n dun, suurstofdeurlaatbare membraan aan die eilandselle gelewer.

Wanneer dit op diabetiese muise getoets is, het die toestel hul bloedglukosevlakke vir ten minste 'n maand suksesvol gereguleer. Die navorsers werk nou daaraan om 'n groter weergawe van die toestel te ontwikkel wat by mense met tipe 1-diabetes getoets kan word.

Hierdie toestel het die potensiaal om diabetesbehandeling te revolusioneer, wat pasiënte in staat stel om te lewe sonder die behoefte aan gereelde insulien-inspuitings. Daarbenewens glo die navorsers dat hierdie tegnologie aangepas kan word om ander siektes te behandel wat die herhaalde aflewering van terapeutiese proteïene vereis.

Volgens professor Daniel Anderson, senior skrywer van die studie, "is ons opgewonde oor die vordering tot dusver, en ons is regtig optimisties dat hierdie tegnologie uiteindelik pasiënte kan help."

