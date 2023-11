Nuwe 3D Inkjet-drukker gebruik rekenaarvisie vir kontakvrye en veelsydige drukwerk

'n Baanbrekende vooruitgang in 3D inkjet-druktegnologie is ontwikkel deur navorsers van MIT, Inkbit en ETH Zurich. Hierdie innoverende drukker gebruik rekenaarvisie om kontakvrye drukwerk moontlik te maak, wat ingenieurs in staat stel om met 'n wyer reeks materiale as ooit tevore te werk.

Tradisioneel is 3D inkjet-drukstelsels beperk in hul vermoë om strukture te vervaardig met hibriede komponente wat sagte en rigiede materiale kombineer. Die gladmaakproses wat in hierdie stelsels gebruik word, druk of smeer dikwels stadig-uithardende harse, wat die tipe materiale wat gebruik kan word, beperk.

Die nuut ontwikkelde inkjet-drukker los hierdie probleem op deur rekenaarvisie-tegnologie in te sluit. Die stelsel skandeer outomaties die 3D-drukoppervlak en pas die hoeveelheid hars wat van elke spuitstuk neergesit word intyds aan. Dit verseker dat geen areas oor- of ondervol is nie, wat lei tot meer presiese en betroubare drukwerk.

Een van die belangrikste voordele van hierdie kontaklose drukstelsel is die verenigbaarheid daarvan met stadigerhardende materiale. Anders as tradisionele akrilate wat in 3D-drukwerk gebruik word, bied materiaalchemie wat stadiger uithard, verbeterde prestasie-eienskappe soos verbeterde elastisiteit, duursaamheid en lang lewe.

Die spoed en akkuraatheid van hierdie nuwe drukker is werklik merkwaardig. Dit kan konstante aanpassings maak sonder om die drukproses te stop of te vertraag, wat dit ongeveer 660 keer vinniger maak as vergelykbare inkjet-drukstelsels. Hierdie ongekende spoed open nuwe moontlikhede vir doeltreffende grootskaalse produksie.

Die navorsingspan het hierdie drukker gebruik om komplekse robottoestelle te skep, insluitend 'n volledig 3D-gedrukte robotgrijper wat soos 'n menslike hand gevorm is. Hierdie gryper word beheer deur versterkte dog buigsame senings, wat die drukker se vermoëns in die vervaardiging van ingewikkelde en funksionele strukture demonstreer.

Benewens sy spoed en veelsydigheid, bied die drukker ook uitstekende materiaalbeheer. Dit kan presiese besonderhede druk met behulp van was as 'n ondersteuningsmateriaal vir die skep van holtes of ingewikkelde netwerke van kanale binne 'n voorwerp. Die was word onder die struktuur gedruk en daarna weggesmelt, wat oop kanale laat.

Oor die algemeen verteenwoordig hierdie nuwe 3D-inkjetdrukker met rekenaarvisie-tegnologie 'n beduidende vooruitgang op die gebied van bykomende vervaardiging. Die kontakvrye drukvermoë en verenigbaarheid met 'n wye reeks materiale ontsluit eindelose moontlikhede vir ingenieurs en ontwerpers.

FAQ

V: Wat is rekenaarvisie?

Rekenaarvisie verwys na die studieveld en tegnologie wat rekenaars in staat stel om inligting uit digitale beelde of video's te onttrek. Dit behels die ontwikkeling van algoritmes en tegnieke vir take soos beeldherkenning, objekbespeuring en toneelbegrip.

V: Wat is akrilate?

Akrilate is 'n soort hars wat algemeen in 3D-drukwerk gebruik word. Hulle is bekend vir hul vinnige genesingseienskappe, wat hulle geskik maak vir vinnige prototipering en kleinskaalse produksie. Hulle het egter beperkings in terme van buigsaamheid en duursaamheid in vergelyking met ander materiale.

V: Hoe werk kontakvrye 3D-drukwerk?

Kontakvrye 3D-drukwerk verwys na 'n drukproses waar die drukker nie fisies aan die gedrukte voorwerp raak tydens vervaardiging nie. In plaas daarvan gebruik dit rekenaarvisietegnologie om die afsetting van materiaal presies te beheer en die gewenste uitkoms te verseker. Dit maak die gebruik van 'n groter verskeidenheid materiale moontlik en verbeter die drukakkuraatheid.

V: Wat is die betekenis van hierdie nuwe drukker?

Hierdie nuwe inkjet-drukker verteenwoordig 'n groot vooruitgang op die gebied van 3D-drukwerk. Die kontakvrye vermoëns, veelsydigheid in die werk met verskeie materiale en uitsonderlike spoed maak dit 'n speletjie-wisselaar vir bykomende vervaardiging. Dit baan die weg vir die vervaardiging van komplekse en funksionele strukture met verbeterde prestasie-eienskappe.