'n Potensiële nuwe Alzheimer-middel verminder breinontsteking en verbeter geheue

Navorsers van The Picower Institute for Learning and Memory by MIT het aansienlike vordering gemaak in die behandeling van Alzheimer se siekte deur ’n middel te ontwikkel wat inflammasie in die brein verminder en geheue verbeter. Die middel, genaamd A11, teiken 'n genetiese transkripsiefaktor genaamd PU.1, wat verantwoordelik is vir die ooruitdrukking van inflammatoriese gene in die brein se immuunselle tydens Alzheimer se siekte. A11 onderdruk PU.1-aktiwiteit deur proteïene te werf wat die uitdrukking van hierdie inflammatoriese gene onderdruk.

Inflammasie is 'n belangrike komponent van Alzheimer se siekte-patologie, en dit was moeilik om effektiewe behandelings te vind. Deur middel van prekliniese toetse op menslike selkulture en Alzheimer se muismodelle, het die navorsers bevind dat A11 inflammasie in menslike mikroglia-agtige selle en veelvuldige muismodelle van Alzheimer se siekte verminder. Dit verbeter ook kognisie aansienlik by muise.

Die navorsers het geenuitdrukking in nadoodse breinmonsters van Alzheimer-pasiënte en nie-Alzheimer-kontroles vergelyk. Hulle het ontdek dat Alzheimer se groot veranderinge in mikrogliale geenuitdrukking tot gevolg het, en 'n toename in PU.1-binding aan inflammatoriese geenteikens is 'n beduidende deel van hierdie veranderinge. Verlaging van PU.1-aktiwiteit in 'n muismodel van Alzheimer se verminderde inflammasie en neurodegenerasie.

Die span het meer as 58,000 1 klein molekules gekeur om verbindings te vind wat inflammasie en Alzheimer-verwante gene wat deur PU.11 gereguleer word, kan verminder. A11 was die sterkste onder die ses finale kandidate. In eksperimente wat op menslike mikroglia-agtige selle uitgevoer is, het AXNUMX die uitdrukking en afskeiding van inflammatoriese sitokiene verminder en verhoed dat mikroglia op inflammatoriese leidrade oorreageer.

Verdere navorsing is nodig om A11 as 'n behandeling vir Alzheimer se siekte te ontwikkel en te toets. Hierdie belowende middel kan bydra tot die ontwikkeling van meer effektiewe terapieë vir hierdie vernietigende neurodegeneratiewe versteuring.

Bronne:

– Alzheimersiekte Definisie: Alzheimersiekte is 'n siekte wat die brein aanval, wat 'n afname in verstandelike vermoë veroorsaak wat mettertyd vererger. Dit is die mees algemene vorm van demensie en is verantwoordelik vir 60 tot 80 persent van demensie gevalle. Daar is geen huidige geneesmiddel vir Alzheimer se siekte nie, maar daar is medikasie wat kan help om die simptome te verlig.

- MIT Definisie: MIT is 'n akroniem vir die Massachusetts Institute of Technology. Dit is 'n gesogte private navorsingsuniversiteit in Cambridge, Massachusetts wat in 1861 gestig is. Dit is georganiseer in vyf skole: argitektuur, ingenieurswese, geesteswetenskappe, kuns en sosiale wetenskappe, bestuur en wetenskap. MIT se impak sluit baie wetenskaplike deurbrake en tegnologiese vooruitgang in. Sy missie is om fundamentele kennis te soek oor die aard en gedrag van lewende sisteme en die toepassing van daardie kennis om gesondheid te verbeter, lewe te verleng en siekte en gestremdheid te verminder.

– National Institutes of Health Definisie: Die National Institutes of Health (NIH) is die primêre agentskap van die Verenigde State se regering wat verantwoordelik is vir biomediese en openbare gesondheidsnavorsing. Dit doen sy eie wetenskaplike navorsing deur sy binnemuurse navorsingsprogram (IRP) en verskaf groot biomediese navorsingsbefondsing aan nie-NIH-navorsingsfasiliteite deur sy buitemuurse navorsingsprogram. Sy missie is om fundamentele kennis te soek oor die aard en gedrag van lewende sisteme en die toepassing van daardie kennis om gesondheid te verbeter, lewe te verleng en siekte en gestremdheid te verminder.