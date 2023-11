MIT Fisici ontdek drie nuwe eienskappe in gestapelde grafeen

MIT-fisici het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur vyf ultradun vlokkies gestapelde grafeen te isoleer wat drie unieke eienskappe vertoon. Die navorsers het hierdie materiaal gedoop as "pentalayer rhombohedral gestapelde grafeen", en dit het die potensiaal om die veld van materiaalwetenskap te revolusioneer.

Grafiet bestaan ​​hoofsaaklik uit grafeen, 'n enkele laag koolstofatome wat in seshoeke gerangskik is. Wetenskaplikes bestudeer grafeen sedert dit sowat 20 jaar gelede geisoleer is as gevolg van sy besonderse eienskappe. Meer onlangs het navorsers by MIT en ander instellings gevind dat die draai van individuele velle grafeen teen 'n effense hoek nuwe eienskappe kan veroorsaak, wat lei tot die opkoms van die veld van "twistronics."

In hierdie navorsing het MIT-fisici selfs dieper gedelf en ontdek dat die stapel van vyf grafeenlae in 'n spesifieke volgorde elektrone in staat stel om met mekaar te reageer, 'n verskynsel wat bekend staan ​​as elektronkorrelasie. Hierdie interaksie is die sleutelfaktor agter die opkoms van die drie nuwe eienskappe wat in pentalayer rhombohedral gestapelde grafeen gesien word.

Die span het 'n moderne mikroskoop genaamd "Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscopy" (s-SNOM) ontwikkel wat hulle in staat gestel het om die verlangde stapelvolgorde binne die multilaag grafeen te identifiseer en te isoleer. Deur elektrodes aan hierdie unieke materiaal te heg, kon die navorsers die eienskappe daarvan beheer en instel deur verskillende spannings toe te pas. Hulle het die opkoms van isolerende, magnetiese en topologiese gedrag waargeneem, afhangende van die aantal elektrone in die sisteem.

Die mees intrigerende eienskap, topologiese gedrag, maak voorsiening vir onbelemmerde elektronbeweging langs die kante van die materiaal terwyl dit deur die middel inhibeer word. Dit skep 'n opwindende manier vir navorsers om die moontlikhede van sterk gekorreleerde en topologiese fisika te ondersoek.

Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as fundamentele wetenskap. Die vermoë om die eienskappe van gestapelde grafeen te beheer en te manipuleer, bied nuwe geleenthede vir die ontwerp van gevorderde materiale met pasgemaakte funksies. Hierdie deurbraak kan verreikende toepassings in elektronika, energieberging en kwantumrekenaars hê.

vrae:

V: Wat is grafeen?

A: Grafeen is 'n enkele laag koolstofatome wat in 'n seskantige roosterstruktuur gerangskik is met merkwaardige eienskappe, insluitend uitsonderlike sterkte, elektriese geleidingsvermoë en termiese geleidingsvermoë.

V: Wat is die drie eienskappe wat in gestapelde grafeen ontdek word?

A: Die navorsers het ontdek dat gestapelde grafeen isolerende, magnetiese en topologiese gedrag kan vertoon, afhangende van die aantal elektrone wat in die stelsel teenwoordig is.

V: Wat is topologiese gedrag?

A: Topologiese gedrag verwys na die onbelemmerde beweging van elektrone langs die kante van 'n materiaal terwyl hulle hul beweging deur die middel inhibeer. Hierdie eiendom het interessante implikasies vir die ontwikkeling van doeltreffende geleiers en isolators.

V: Hoe is die gestapelde grafeenmateriaal geïsoleer?

A: Die navorsers het 'n nuwe mikroskoop genaamd "Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscopy" (s-SNOM) gebruik om die verlangde stapelvolgorde binne die multilaag grafeen te identifiseer en te isoleer.

V: Wat is die potensiële toepassings van gestapelde grafeen?

A: Gestapelde grafeen met verstelbare eienskappe kan in verskeie velde gebruik word, insluitend elektronika, energieberging en kwantumrekenaars, waar maatmateriaal met spesifieke funksionaliteite hoogs wenslik is.