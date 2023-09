Weaver Industries, 'n maatskappy gebaseer in Denver, Lancaster County, het 'n deurslaggewende rol gespeel in die suksesvolle landing van NASA se OSIRIS-REx-kapsule met 'n kosbare monster van 'n asteroïde. Die kapsule het veilig in die Utah-woestyn geland, deels danksy die hitteskild wat deur Weaver Industries geskep is. Die hitteskild het die kapsule beskerm tydens sy hertoetrede tot die aarde se atmosfeer nadat hy miljarde kilometers in uiterste temperature afgelê het. Sonder die skild sou die kapsule verbrand het by toegang.

Die span by Weaver Industries, gelei deur president Jim Weaver, het onvermoeid gewerk om grondstowwe, insluitend grafiet, in die hitteskild te verander. Jim Weaver erken die harde werk en toewyding van sy spanlede vir die suksesvolle uitkoms van die missie. Die voltooiing van die hitteskild vir die OSIRIS-REx-kapsule dui op nog 'n buitenaardse toets wat deur Weaver Industries uitgevoer is. Hulle het voorheen ook hitteskerms vir Mars-rovers geskep.

Weaver Industries, wat oorspronklik as 'n houtpatroonmaatskappy in 1954 deur Harold Weaver gestig is, het sy vermoëns oor die jare uitgebrei. Die maatskappy het verskeie projekte saam met NASA aangepak, sy kundigheid ten toon gestel en bygedra tot belangrike missies. Benewens hul betrokkenheid by die lugvaartbedryf, bedien Weaver Industries ook onder meer die elektroniese en sonkragindustrie.

Die suksesvolle landing van die kapsule verteenwoordig nie net 'n monumentale prestasie vir NASA nie, maar vul ook die span by Weaver Industries met groot trots. Die monster wat van die asteroïde versamel is, het die potensiaal om raaisels oor ons sonnestelsel te ontrafel. Met hul volgehoue ​​toewyding en kundigheid sal Weaver Industries ongetwyfeld 'n belangrike rol speel in toekomstige ruimteverkenningspogings.

