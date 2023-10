'n Nuwe Universele Natuurwet: Evolusie is van toepassing op alle komplekse stelsels

'n Span wetenskaplikes en filosowe het 'n baanbrekende konsep bekendgestel wat hulle "'n ontbrekende natuurwet" noem. Hulle argumenteer dat evolusie nie beperk is tot biologiese lewe nie, maar 'n fundamentele proses is wat van toepassing is op alle komplekse stelsels in die heelal, van hemelliggame tot atoomstrukture. Die span stel die "Wet van Toenemende Funksionele Inligting" voor, wat bepaal dat enige stelsel, lewend of nie-lewend, sal ontwikkel as verskillende konfigurasies seleksie ondergaan op grond van funksionaliteit.

Die navorsers identifiseer drie kenmerkende kenmerke van ontwikkelende sisteme: veelheid van komponente, diversiteit van rangskikkings en seleksie vir funksie. Hulle stel voor dat hierdie kenmerke algemeen is vir komplekse ontwikkelende stelsels oor verskillende velde.

Die sleutel tot hierdie universele natuurwet lê in die konsep van "seleksie vir funksie." Die navorsers brei uit op Darwin se teorie van natuurlike seleksie, en kategoriseer funksie in drie verskillende soorte: stabiliteit, dinamiese volharding en nuwigheid. Funksie is nie meer beperk tot oorlewingseienskappe nie, maar sluit eienskappe in wat bydra tot 'n sisteem se voortgesette bestaan, diversifikasie en kompleksiteit.

Die studie illustreer hierdie teorie met voorbeelde uit beide biologiese en nie-biologiese kontekste. Dit beklemtoon die evolusionêre reis van lewe op Aarde, vanaf die ontstaan ​​van fotosintese tot die ontwikkeling van komplekse gedrag. Die konsep van evolusie strek egter verder as organiese lewe. Die mineraalkoninkryk vertoon byvoorbeeld sy eie evolusionêre roete, waar eenvoudige mineraalkonfigurasies met verloop van tyd aanleiding gegee het tot toenemend komplekses.

Verder verteenwoordig sterre self 'n evolusionêre wonder deur swaarder elemente te smee, wat bydra tot die heelal se chemiese diversiteit en kompleksiteit.

Die navorsing beklemtoon dat Darwinistiese evolusie 'n spesiale geval binne hierdie breër natuurverskynsel is. Dit dui daarop dat die beginsels wat die diversiteit van lewe op aarde aandryf, ook van toepassing is op lewelose stelsels.

Hierdie studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, is 'n samewerkende poging wat wetenskaplikes van verskeie dissiplines betrek. Deur die universele neiging van komplekse stelsels te erken om nuutheid, stabiliteit en dinamiese volharding te genereer, herdefinieer hierdie navorsing ons begrip van evolusie as 'n inherente kenmerk van ons immer-ontwikkelende heelal.

Bronne:

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe