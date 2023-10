Mirion Technologies dra by tot NASA se Psyche Mission

Mirion Technologies, 'n toonaangewende verskaffer van stralingsveiligheidsoplossings, het sy bydrae tot NASA se Psyche-sending aangekondig. Die sending, gelei deur NASA se Jet Propulsion Laboratory, het ten doel om die asteroïde Psyche te verken, wat vermoedelik hoofsaaklik uit metaalyster en nikkel bestaan.

Mirion het 'n gespesialiseerde hoë-suiwer germanium (HPGe) gammastraalbespeuringskomponent verskaf wat 'n deurslaggewende rol sal speel in die ontsluiting van die geheimenisse van die asteroïde. Die gammastraaldetektor is toegerus met gevorderde waarnemingsvermoëns, wat presiese metings moontlik maak van gammastraling wat van die asteroïde afkomstig is.

Hierdie komponent is nie net noodsaaklik vir die sending se wetenskaplike doelwitte nie, maar het ook beduidende toepassings op aarde. Germanium-verklikkers, bekend vir hul ongeëwenaarde sensitiwiteit vir gammastraling, vind uitgebreide gebruik in velde soos kernfisika, omgewingsmonitering en navorsingstoepassings. Hulle maak verhoogde akkuraatheid in die opsporing en ontleding van bestralingsbronne moontlik, wat die veiligheid en doeltreffendheid van verskeie prosesse verseker.

Mirion se betrokkenheid by die Psyche-sending weerspieël hul lang geskiedenis van bydraes tot ruimteverkenning en navorsing. Die maatskappy is opgewonde oor die potensiële ontdekkings wat uit hul bydrae kan voortspruit.

Mirion Technologies is 'n wêreldleier in bestralingsveiligheid, wetenskap en medisyne. Hulle verskaf bewese stralingsveiligheidstegnologieë vir noodsaaklike werk binne navorsings- en ontwikkelingslaboratoriums, kritieke kernfasiliteite en gesondheidsorginstellings. Met sy hoofkwartier in Atlanta, werk Mirion in 12 lande en het ongeveer 2,700 XNUMX mense in diens.

Vir meer inligting oor Mirion se vermoëns en bydraes tot ruimteverkenning, besoek mirion.com/space.

Bron: Mirion Technologies