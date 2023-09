Navorsers aan die Lehigh Universiteit het 'n merkwaardige ontdekking gemaak wat konvensionele wysheid trotseer: sand wat opdraand vloei. Hierdie ongekende verskynsel daag voorheen gehuldigde oortuigings oor korrelmateriaal uit en open nuwe weë vir wetenskaplike verkenning.

Die studie, gepubliseer in die gesogte joernaal Nature Communications, werp lig op 'n skouspel wat verduideliking weerstaan. James Gilchrist, 'n professor in Chemiese en Biomolekulêre Ingenieurswese aan Lehigh se PC Rossin College of Engineering and Applied Science, en een van die skrywers van die referaat, het sy verbasing uitgespreek en gesê: "Nadat ons vergelykings gebruik het wat die vloei van korrelmateriaal beskryf, was ons kon afdoende aantoon dat hierdie deeltjies inderdaad soos 'n korrelmateriaal beweeg het, behalwe dat hulle opdraand gevloei het."

Granulêre materiale, soos sand, is lank reeds aan wetenskaplike ondersoek onderwerp vanweë hul unieke gedrag. Hulle besit beide vastestofagtige en vloeistofagtige eienskappe, wat hul dinamika kompleks en uitdagend maak om te verstaan. In hierdie studie het die navorsers gefokus op die ontleding van die gedrag van sanddeeltjies wat in 'n beheerde omgewing vloei.

Deur middel van noukeurige eksperimente en wiskundige modellering het die navorsers waargeneem dat sanddeeltjies teen swaartekrag beweeg, 'n buitengewone ontdekking wat in stryd is met ons tradisionele begrip van hoe korrelmateriale optree. Hierdie bevinding dui daarop dat daar meer aan korreldinamika kan wees as wat voorheen gedink is.

Die implikasies van hierdie navorsing is verreikende, raak velde buite ingenieurswese en materiaalwetenskap. Om die onderliggende meganismes agter hierdie verskynsel te verstaan, kan verskeie nywerhede, soos konstruksie, landbou en farmaseutiese produkte, beïnvloed. Boonop kan dit nuwe benaderings tot vervoer en industriële prosesse inspireer.

Die ontdekking van sand wat opdraand vloei, ontbloot 'n hele nuwe gebied van wetenskaplike ondersoek. Namate navorsers dieper in hierdie ongekarteerde gebied delf, kan ons verdere deurbrake verwag wat ons bestaande kennis sal uitdaag en innovasie in veelvuldige dissiplines sal aandryf.

