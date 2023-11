Ontsluit die potensiaal van buiteaardse mynbou vir ruimteverkenning

By

Buiteaardse mynbou en metaalverwerking word al hoe belangriker vir die toekoms van ruimteverkenning. 'n Onlangse studie gepubliseer in Scientific Reports deur Rodolfo Marin Rivera en 'n span wetenskaplikes in materiaalwetenskap het aansienlike vordering op hierdie gebied gemaak. Deur 'n diep eutektiese oplosmiddel te gebruik, het die span met sukses katalitiese ontbinding van metale vanaf meteorietproxys van metaalryke asteroïdes uitgevoer.

Diep eutektiese oplosmiddels is van kardinale belang vir buiteaardse mynbou omdat hulle met lae dampdruk ontwerp kan word en gemaak kan word van organiese afvalprodukte van buiteaardse nedersettings. Hierdie oplosmiddels bied 'n manier om metale uit hemelliggame te onttrek.

Die span het daarop gefokus om drie verskillende tipes meteoriete te bestudeer: twee chondriete en een ystermeteoriet. Hierdie meteoriete het silikate met metaalryke fases bevat, insluitend inheemse legerings, sulfiede en oksiede. Die mees volopste metaaldraende fases in al drie monsters was metaalyster-nikkel en troiliet.

Om die metale op te los, het die wetenskaplikes chemiese mikro-etseksperimente uitgevoer met behulp van 'n diep eutektiese oplosmiddel wat gevorm word deur cholienchloried en etileenglikol te meng. Hulle het jodium en yster(III)chloried as oksideermiddels tydens die eksperimente gebruik.

Die implikasies van hierdie studie is groot. Deur suksesvol metale uit asteroïde gevolmagtigdes te onttrek, kan ons lewensvatbare buiteaardse metaalekstraksies vestig. Dit kan die massa-, koste- en omgewingsbeperkings van toekomstige ruimtemissies aansienlik verminder. Daarbenewens kan die metale wat in hierdie asteroïdes gevind word, insluitend platinumgroepmetale, yster, nikkel en kobalt, waardevolle hulpbronne verskaf vir die vestiging van menslike nedersettings in die ruimte en op ander aardse liggame.

Vrae:

V: Wat is 'n diep eutektiese oplosmiddel?

A: 'n Diep eutektiese oplosmiddel is 'n tipe oplosmiddel wat 'n relatief lae dampdruk het en gemaak kan word van organiese afvalprodukte van buiteaardse nedersettings.

V: Watter metale is in die meteorietmonsters gevind?

A: Die meteorietmonsters het metaal-yster-nikkel en troiliet as die volopste metaaldraende fases bevat.

V: Hoe kan buiteaardse mynbou ruimteverkenning bevoordeel?

A: Buiteaardse mynbou kan 'n plaaslike bron van materiaal verskaf, wat die massa-, koste- en omgewingsbeperkings van ruimtesendings verminder, en moontlik die vestiging van menslike nedersettings in die ruimte of op ander hemelliggame moontlik maak.

(Bron: Wetenskaplike verslae, DOI: 10.1038/s41598-023-44152-0)