Nuwe minimaan ontdek tydens ruimtetuig se besoek aan Dinkinesh-asteroïde

In 'n baanbrekende ontdekking deur NASA, het die ruimtetuig Lucy 'n fassinerende geheim ontbloot tydens sy besoek aan die klein asteroïde Dinkinesh. Terwyl sy hierdie verafgeleë ruimterots verken het, het Lucy 'n beeld geneem wat die teenwoordigheid van 'n miniatuurmaan onthul het, wat dit een van die kleinste satelliete maak wat ooit waargeneem is.

Dinkinesh, wat ongeveer 300 miljoen myl ver in die hoof asteroïdegordel anderkant Mars geleë is, was aanvanklik die primêre fokus van Lucy se sending. Die onverwagte bevinding van die metgeselmaan het egter nuwe moontlikhede vir wetenskaplike navorsing en verkenning geopen. Die ruimtetuig het daarin geslaag om hierdie merkwaardige gesig vas te vang toe dit ongeveer 270 myl van sy teiken af ​​was.

Na noukeurige ontleding van die data en beelde wat na die aarde teruggestuur is, het wetenskaplikes bevestig dat Dinkinesh 'n skamele halfmyl (790 meter) in deursnee meet. Sy gepaardgaande maan, wat nou om die asteroïde wentel, is 'n klein tiende van 'n myl groot (220 meter). Die bestaan ​​van so 'n klein maan daag ons begrip van hemelliggame uit en bied waardevolle insigte in die vorming en dinamika van asteroïdes.

Lucy se missie strek veel verder as hierdie intrige ontdekking. Die ruimtetuig, wat in 2021 gelanseer is, is op 'n missie om die Trojaanse asteroïdes te bereik, geheimsinnige voorwerpe wat naby Jupiter geleë is. Oorspronklik gerig op sewe asteroïdes, het die missie nou uitgebrei om 11 van hierdie enigmatiese skatte in te sluit. Lucy sal die eerste Trojaanse asteroïde in 2027 nader en in-diepte verkenning begin, en verwag minstens ses jaar van wetenskaplike onthullings.

Die betekenis van hierdie nuutgevonde minimaan gaan verder as sy wetenskaplike belangstelling. Met die naam Dinkinesh, wat beteken "jy is wonderlik" in Ethiopië se Amhariese taal, doen dit werklik sy naam gestand. Dr. Hal Levison, die hoofwetenskaplike van die Suidwes Navorsingsinstituut, het hul ontsag uitgespreek en gesê: “Dinkinesh het regtig sy naam gestand gedoen; dit is wonderlik.”

Hierdie ongelooflike ontdekking verskuif die grense van ons kennis van die kosmos en beklemtoon die belangrikheid van diepruimteverkenning. Soos ons voortgaan om verder in die heelal te reis, kan ons meer verrassings en openbarings verwag wat ons begrip van die hemelse wonders wat ons omring sal hervorm.

vrae:

V: Hoe het Lucy die minimaan ontdek?



A: Tydens sy besoek aan die Dinkinesh-asteroïde, het Lucy 'n beeld geneem wat die teenwoordigheid van die minimaan onthul het.

V: Wat is die groottes van Dinkinesh en sy maan?



A: Dinkinesh is ongeveer 'n halwe myl (790 meter) in deursnee, terwyl sy gepaardgaande maan net 'n tiende van 'n myl (220 meter) groot is.

V: Wat is Lucy se missie?



A: Lucy se missie is om die Trojaanse asteroïdes te verken, geheimsinnige voorwerpe wat naby Jupiter geleë is. Dit sal die eerste Trojaanse asteroïde in 2027 nader en uitgebreide verkenning begin.

V: Hoe lank sal Lucy se missie duur?



A: Lucy se missie sal na verwagting minstens ses jaar duur, waartydens dit die Trojaanse asteroïdes in groot detail sal bestudeer.