'n Kykie na Ganymedes se oseaniese geheime: Juno se jongste bevindings

NASA se Juno-ruimtetuig het 'n baanbrekende ontdekking gemaak op Ganymedes, Jupiter se grootste maan, wat lig werp op die verborge wonders onder sy ysige buitekant. Deur gebruik te maak van data van die Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), het navorsers minerale soute en organiese verbindings op Ganymedes se oppervlak geïdentifiseer, wat die bestaan ​​van 'n groot interne oseaan verder bevestig.

Vorige waarnemings van ander NASA-sendings en die Europese Suidelike Sterrewag se Very Large Telescope (VLT) het op die teenwoordigheid van soute en organiese stowwe aangedui, maar het nie die nodige ruimtelike resolusie vir 'n afdoende bepaling gehad nie. Tydens sy naby verbyvlug in Junie 2021 het Juno se JIRAM-instrument egter infrarooi beelde en spektra van die maan se oppervlak met ongekende detail vasgevang.

Die hoë-resolusie data wat tydens hierdie ontmoeting verkry is, het die unieke spektrale kenmerke van verskeie nie-water-ys materiale geopenbaar. Gehidreerde natriumchloried, ammoniumchloried, natriumbikarbonaat en potensieel alifatiese aldehiede was van die sleutelverbindings wat opgespoor is. Hierdie bevindinge bied waardevolle insigte in Ganymedes se samestelling en verskaf aanloklike leidrade oor sy geologiese geskiedenis.

“Ons het die grootste oorvloed soute en organiese stowwe gevind in die donker en helder terreine op breedtegrade wat deur die magneetveld beskerm word. Dit dui daarop dat ons die oorblyfsels van 'n diepsee-pekelwater sien wat die oppervlak van hierdie bevrore wêreld bereik het,” verduidelik Scott Bolton, Juno se hoofondersoeker van die Suidwes-navorsingsinstituut in San Antonio.

Hierdie ontdekking verbeter nie net ons begrip van Ganymedes se komplekse chemie nie, maar dra ook by tot die groeiende hoeveelheid bewyse wat die bestaan ​​van ondergrondse oseane in ysige mane dwarsdeur die sonnestelsel ondersteun. Europa, nog 'n Joviese maan, het ook glo 'n oseaan onder sy ysige kors en was 'n hooffokus van Juno se ondersoeke.

Terwyl Juno sy missie voortsit, berei hy voor vir 'n komende ontmoeting met Io, een van Jupiter se mane wat gevier word vir sy intense vulkaniese aktiwiteit. Geskeduleer vir 30 Desember, sal hierdie naby verbyvlug die ruimtetuig binne 'n skamele 932 myl (1,500 XNUMX kilometer) van Io se plofbare oppervlak bring. Insigte wat uit hierdie ontmoeting verkry word, word gretig verwag, aangesien dit sal bydra tot ons begrip van vlugtige prosesse binne die sonnestelsel.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is JIRAM?

A: JIRAM staan ​​vir Jovian InfraRed Auroral Mapper, 'n spektrometer aan boord van NASA se Juno-ruimtetuig wat infrarooi data versamel om die samestelling van hemelliggame te bestudeer.

V: Wat het Juno op Ganymedes ontdek?

A: Juno se jongste bevindings bevestig die teenwoordigheid van minerale soute en organiese verbindings op Ganymedes se oppervlak, wat verdere bewyse van die maan se versteekte interne oseaan verskaf.

V: Watter ander maan beplan Juno om te verken?

A: Juno maak gereed om Io te bestudeer, een van Jupiter se mane wat bekend is vir sy vulkaniese aktiwiteit. ’n Naby verbyvlug is geskeduleer vir 30 Desember 2023.

