Nuwe mylpale bereik by die herfs 2023-konvokasie: die viering van pioniers van wetenskap en kuns

Tydens die Herfs 2023-konvokasie wat by Place des Arts gehou is, het ongeveer 1,000 XNUMX studente oor die Salle Wilfrid-Pelletier-verhoog gestap om hul welverdiende grade te ontvang. Die Universiteit het hierdie geleentheid gebruik om erkenning te gee aan uitstaande individue vir hul merkwaardige bydraes tot wetenskap en kuns.

Een so 'n individu wat tydens die oggendseremonie vereer is, was MiMi Aung, aan wie die gesogte Doctor of Science, honoris causa, oorhandig is. Aung, 'n baanbreker ruimteingenieur, het geskiedenis gemaak terwyl sy by NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL) gewerk het. Sy het die skepping en suksesvolle vlug van die eerste vliegtuig ooit gelei om aangedrewe en beheerde vlug op 'n ander planeet te bereik. Die baanbrekende vliegtuig genaamd “Ingenuity” het in die dun atmosfeer van Mars opgestyg en vir 'n indrukwekkende 39 sekondes in die lug gebly. Die eerste vlug deur die Wright-broers op Aarde het vergelykend net 12 sekondes geduur. Aung se vindingrykheid het die afgelope paar jaar tot meer as 60 suksesvolle missies vir “Ingenuity” gelei. Om haar horisonne uit te brei, het Aung onlangs by Amazon se Project Kuiper aangesluit as die direkteur van tegniese programbestuur, waar sy poog om wêreldwye breëband-internettoegang deur middel van 'n satellietnetwerk in 'n lae Aarde-baan te verhoog.

In die middag Konvokasie-seremonie het die Universiteit Robert Houle, 'n kunstenaar en McGill-gegradueerde, vereer met die gewaardeerde titel van Doktor in die Regte, honoris causa. Houle se reis as 'n residensiële skooloorlewende het daartoe gelei dat hy vertroosting gevind het en homself uitgedruk het deur skilder en teken. Oor die afgelope vyf dekades het hy ontwikkel tot een van die prominente figure in kontemporêre Kanadese kuns. Houle het sy lewe daaraan gewy om te pleit vir die erkenning van inheemse kunstenaars en die vestiging van inheemse leierskap binne akademiese en kulturele instellings. Hy het veral die eerste kurator van kontemporêre inheemse kuns by die Canadian Museum of Civilization geword en was ook die eerste professor in inheemse studies aan die Ontario College of Art and Design. Houle se uitsonderlike bydraes tot Kanadese kuns het hom talle eerbewyse besorg, insluitend die Janet Braide-gedenktoekenning vir uitnemendheid in Kanadese kunsgeskiedenis, wat hy twee keer gewen het.

Die Herfs 2023-konvokasie het die prestasies van hierdie merkwaardige individue gevier wat die grense van wetenskap en kuns verskuif het. Hul impakvolle bydraes sal ongetwyfeld toekomstige generasies inspireer om nuwe hoogtes te bereik en blywende nalatenskappe van hul eie te skep.

FAQ

Wat is honoris causa?

Honoris causa is 'n Latynse term wat gebruik word om 'n eregraad aan te dui wat deur 'n universiteit of instelling toegeken is sonder dat die ontvanger die gewone akademiese vereistes voltooi het.

Wie is MiMi Aung?

MiMi Aung is 'n baanbreker ruimteingenieur wat die skepping en vlug gelei het van die eerste vliegtuig ooit, genaamd "Ingenuity", om aangedrewe en beheerde vlug op 'n ander planeet te bereik.

Wie is Robert Houle?

Robert Houle is 'n kunstenaar, residensiële skooloorlewende en prominente figuur in kontemporêre Kanadese kuns. Hy is bekend vir sy onvermoeide voorspraak vir inheemse kunstenaars en leierskap binne akademiese en kulturele instellings.