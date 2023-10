Die rol van dermmikrobiota en makrofaag-neutrofiele interaksies in die effekte van fenoliese sure op intestinale inflammasie

In 'n onlangse studie gepubliseer in Cell Death & Disease, het navorsers die impak van dieetfenolsure op intestinale inflammasie in die konteks van inflammatoriese dermsiekte (IBD) en die rol van dermmikrobiota en makrofaag-neutrofiele interaksies in die bemiddeling van hierdie effekte ondersoek.

Makrofage en neutrofiele, twee tipes immuunselle, speel 'n kritieke rol in die ontwikkeling van IBD. Ontwrigte pro-inflammatoriese aktivering van makrofage, in reaksie op veranderde dermmikrobiota, dra by tot die patogenese van die siekte. Die verskuiwing van makrofage van 'n M1 pro-inflammatoriese fenotipe na 'n M2 anti-inflammatoriese fenotipe kan kolitis, 'n kenmerk van IBD, verlig. Die studie het ten doel gehad om te ondersoek of dieet-polifenole, spesifiek fenolsure, dermontsteking kan beïnvloed deur interaksies tussen makrofage, neutrofiele en dermmikrobiota.

Die navorsers het eksperimente uitgevoer met behulp van 'n muismodel van kolitis wat deur dekstraansulfaatnatrium (DSS) geïnduseer is en vier verskillende fenoliese sure oraal aan die muise toegedien. Hulle het ook eksperimente uitgevoer wat antibiotiese behandeling en fekale mikrobiota-oorplanting behels het om die rol van dermmikrobiota in die beskermende effekte van fenoliese sure teen kolitis te ondersoek.

Die resultate het getoon dat verskillende fenoliese sure verskillende effekte op kolitis gehad het. Chlorogeniese suur (CGA) het kolitis op 'n makrofaag-afhanklike wyse verlig deur die omskakeling van pro-inflammatoriese M1-makrofage na anti-inflammatoriese M2-makrofage te bevorder. Feruliensuur (FA) het kolitis verbeter deur die vorming van neutrofiele ekstrasellulêre lokvalle (NET's), 'n tipe immuunrespons, te blokkeer. Kafeïensuur (CA) en ellagiensuur (EA) het hul effekte uitgeoefen deur interaksies met dermmikrobiota en die produksie van anti-inflammatoriese metaboliete.

Die studie bied insigte in die meganismes waardeur fenolsure dermontsteking kan versag en bied potensiële terapeutiese benaderings vir IBD. Verdere navorsing is nodig om die seinpaaie en reseptore wat betrokke is by die beskermende effekte van fenolsure ten volle te verstaan.

