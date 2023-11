Argeologiese ontdekking onthul antieke mense het skoene in Suid-Afrika gedra

Argeoloë het onlangs 'n baanbrekende ontdekking aan Suid-Afrika se Kaapse kus gemaak wat ons begrip van vroeë menslike tegnologiese vooruitgang uitdaag. Die bevindinge dui daarop dat antieke mense moontlik skoene gedra het gedurende die Middel Steentydperk, 'n tydperk wat ook bekend staan ​​as die Mesolitiese tydperk in die voorgeskiedenis van Afrika. Hierdie ontdekking, wat tussen 75,000 150,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede dateer, wys op die moontlikheid dat antieke mense groter kognitiewe kompleksiteit gehad het as wat voorheen geglo is.

Die vroegste bekende skoene, volgens vorige argeologiese bevindings, dateer slegs sowat 6,000 2,000 jaar terug en is in dele van Europa gevind. Daar is voorheen gedink dat mense in Suid-Afrika nie skoene gedra het tot ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede nie. Nuwe bewyse langs Suid-Afrika se Kaapse kus daag hierdie idee egter uit. Spoorfossiele in paleo-oppervlaktes het onthul wat kenners glo menslike voetspore is wat in een of ander vorm van ru-skoenagtige bedekking geklee is.

Bernhard Zipfel, ’n navorser aan die Universiteit van Witwatersrand, Johannesburg se Evolusionêre Studie-instituut, sê dat hierdie bevindinge daarop dui dat antieke mense wat hul voetspore aan die Kaapse kus gedurende die Middelsteentydperk gelaat het, waarskynlik een of ander vroeë skoene gedra het. Die klipperige terrein langs die kus sou voetbeskerming genoodsaak het om beserings te voorkom wat noodlottig kan wees.

Die tipe skoene wat antieke mense gedra het, is steeds onseker weens die bederfbare aard van die materiaal wat gebruik is. Anders as klipartefakte, word skoene wat van organiese materiale gemaak word, vinnig afgebreek en dit is onwaarskynlik dat dit vir duisende jare sal oorleef. Navorsers gebruik egter spoorfossiele as 'n manier om die skoene wat ons antieke voorouers gedra het, te bestudeer. Spoorfossiele sluit in die afdrukke wat deur antieke voetspore, liggaamsafdrukke en ander bewyse gelaat is wat insigte in antieke lewe kan gee.

Gebaseer op die voorkoms van die spoorfossiele, stel Zipfel voor dat die antieke skoene die meeste soos "plakkies" of flip flops lyk. Die ooreenkomste tussen die spoorfossiele en die sandale wat deur die San-mense, die oudste inwoners van Suider-Afrika, gedra word, ondersteun hierdie hipotese verder.

Om verdere insig te verkry, het Zipfel en sy kollegas eksperimente uitgevoer met moderne reproduksies van verskeie ou tipe skoene terwyl hulle langs dieselfde strande gestap het waar hierdie skoengeklede individue eens rondgeloop het. Die vergelyking van die spoorfossiele met die moderne spore wat deur die reproduksies geproduseer is, het beduidende korrelasies aan die lig gebring, wat daartoe gelei het dat die navorsers ten minste drie afsonderlike spoorterreine geïdentifiseer het wat gemaak is deur mense wat antieke skoene dra.

Terwyl sommige vrae oorbly en meer navorsing nodig is, glo Zipfel en sy span dat hul ontdekkings bydra tot ons begrip van wanneer mense die eerste keer skoene begin dra het. Hierdie bevindinge dui sterk daarop dat die streek van suidelike Afrika 'n deurslaggewende rol gespeel het in die ontwikkeling van kognitiewe en praktiese vermoëns onder antieke mense. Die navorsing wat deur Zipfel en sy kollegas gedoen is, bied waardevolle insigte in ons vroeë voorouers se tegnologiese vooruitgang en werp nuwe lig op die kompleksiteit van hul kognitiewe vermoëns.

