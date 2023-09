Neurale Grafiese Modelle: Bevordering van Probabilistiese Grafiese Modellering

Waarskynlikheidsgrafiese modelle (PGM's) word lank reeds in data-analise gebruik om verwantskappe tussen verskeie kenmerke in 'n datastel voor te stel en onderliggende waarskynlikheidsverdelings vas te lê. Tradisionele PGM'e het egter beperkings, soos beperkings op veranderlike tipes en die tipe waarskynlikheidsverdelings wat hulle kan verteenwoordig.

In hul onlangse referaat wat by die ECSQARU 2023-konferensie aangebied is, stel Microsoft-navorsers 'n baanbrekende oplossing vir hierdie uitdagings voor. Hulle stel neurale grafiese modelle (NGM's) bekend, 'n nuwe tipe PGM wat diep neurale netwerke gebruik om waarskynlikheidsfunksies oor 'n domein te leer en voor te stel. NGM'e bied 'n veelsydige raamwerk vir die modellering van waarskynlikheidsverdelings sonder om beperkings op veranderlike tipes of verdelings op te lê.

Wat NGM'e onderskei, is hul vermoë om verskillende tipes invoerdata te hanteer, insluitend kategoriese, deurlopende, beelde en inbeddings. Hulle bied ook doeltreffende oplossings vir afleiding en steekproefneming, wat hulle 'n kragtige instrument maak vir waarskynlikheidsmodellering.

Die kerngedagte agter NGM'e is om diep neurale netwerke te gebruik om waarskynlikheidsfunksies oor 'n gegewe domein te parametriseer. Hierdie neurale netwerke kan doeltreffend opgelei word deur 'n verliesfunksie te optimaliseer wat voldoening aan die gespesifiseerde afhanklikheidstruktuur afdwing en by die data pas. In teenstelling met tradisionele PGM's, word NGM's nie deur algemene beperkings beperk nie en kan verskillende datatipes moeiteloos hanteer.

Die navorsers het eksperimentele validasies op werklike en sintetiese datastelle uitgevoer om die prestasie van NGM'e te evalueer. In een eksperiment wat babasterftedata gebruik het, het NGM's indrukwekkende gevolgtrekking akkuraatheid getoon in vergelyking met ander metodes, wat beter as logistiese regressie en Bayesiese netwerke presteer het. Hulle het ook presteer op gelyke voet met Verduidelikbare Boosting Machines vir kategoriese en ordinale veranderlikes. In 'n ander eksperiment met sintetiese Gaussiese Grafiese Model-data, het NGM's hul aanpasbaarheid by komplekse datastrukture gewys.

NGM'e blink uit in die voorspelling van lae-waarskynlikheidsgebeure, soos die oorsaak van dood onder babas, en beklemtoon hul robuustheid en potensiaal in domeine waar akkuraatheid op ongereelde uitkomste van kritieke belang is.

Ten slotte bevorder NGM's waarskynlike grafiese modellering aansienlik deur die buigsaamheid en ekspressiwiteit van diep neurale netwerke te kombineer met die strukturele voordele van grafiese modelle. Hulle bevry praktisyns van die beperkings van tradisionele PGM's en maak voorsiening vir werk met 'n groter verskeidenheid datatipes en verspreidings. Met hul sukses in die hantering van komplekse afhanklikhede en die akkurate voorspelling van seldsame gebeure, hou NGM's groot belofte in om werklike uitdagings in verskeie domeine aan te spreek.

Bronne:

– Microsoft-navorsingsartikel oor neurale grafiese modelle (ECSQARU 2023)

– Babasterftedata van die Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

– Sintetiese Gaussiese grafiese modeldata

– Longkankerdata van Kaggle