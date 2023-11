Die opsporing van mikroplastiek in wolke wek kommer oor weerpatrone

Mikroplastiekbesoedeling het 'n wydverspreide kommer geword, met die teenwoordigheid daarvan wat van oseane tot bergtoppe waargeneem word. Nou het 'n nuwe studie mikroplastiek in wolke ontdek, wat kommer wek oor hul potensiële impak op weerpatrone. Hierdie klein plastiekfragmente, kleiner as vyf millimeter, kom van algemeen gebruikte produkte soos klere, verpakking en motorbande. Sodra hulle in die omgewing vrygelaat is, kan hulle deur die lug reis en op onverwagte plekke beland.

Die studie, gelei deur Yan Wang en gepubliseer deur die American Chemical Society, het mikroplastiek in wolkmonsters van berg Tai in Oos-China opgespoor. Die navorsers het bevind dat digter wolke op laer hoogte groter hoeveelhede mikroplastiek bevat, saamgestel uit gewone polimere soos poliëtileentereftalaat en polipropileen. Die mikroplastiek in hierdie wolke was tipies kleiner as 100 mikrometer, maar kon tot 1,500 XNUMX mikrometer strek. Veral ouer en growwer mikroplastiek het bykomende stowwe soos lood, kwik en suurstof op hul oppervlaktes bevat, wat wolkontwikkeling kan vergemaklik.

Rekenaarmodelle wat deur die navorsers gebruik is, het die oorsprong van hierdie mikroplastiek na binnelandse gebiede opgespoor, eerder as oseane of naburige berge. Laboratoriumeksperimente het verder aan die lig gebring dat mikroplastiek wat aan wolkagtige toestande blootgestel word, veranderinge in grootte en tekstuur ondergaan, wat meer lood-, kwik- en suurstofbevattende groepe ophoop. Dit dui daarop dat wolke mikroplastiek verander op maniere wat wolkvorming en die verspreiding van metale in die lug moontlik beïnvloed.

Hierdie ontdekking beklemtoon die groeiende kommer oor die deurdringende aard van mikroplastiekbesoedeling en die onvoorsiene impak daarvan op die omgewing. Terwyl meer navorsing nodig is om die volle omvang van mikroplastiek se uitwerking op wolke en weer te verstaan, is dit duidelik dat mikroplastiek aansienlike omgewings- en gesondheidsrisiko's inhou. Hulle kan deur see- en landdiere ingeneem word, wat lei tot fisiese skade en spysverteringstelsel blokkasies. Die chemikalieë in hierdie plastiek kan giftig wees en kan in die voedselketting ophoop, wat biodiversiteit en ekosisteemgesondheid beïnvloed. Boonop kan mikroplastiek hul weg na menslike voedselbronne, veral seekos, maak, wat kommer wek oor potensiële langtermyn-gesondheidseffekte.

Aangesien mikroplastiek honderde jare lank in die omgewing bly, vorm die ophoping daarvan 'n groeiende probleem. Hulle kan omgewingsbesoedeling absorbeer en konsentreer, wat dan na organismes oorgedra kan word en verskeie gesondheidskwessies veroorsaak. Mikroplastiek beïnvloed ook grondgesondheid, waterkwaliteit en selfs luggehalte, met die potensiaal vir inaseming deur mense. Deurlopende navorsing ondersoek hoe mikroplastiek in wisselwerking tree met klimaatsverandering, insluitend hul rol in wolkvorming en potensiële impak op weerpatrone.

FAQ

Wat is mikroplastiek?

Mikroplastiek is klein plastiekfragmente, kleiner as vyf millimeter, wat afkomstig is van algemeen gebruikte produkte soos klere, verpakking en motorbande.

Hoe word mikroplastiek in wolke opgespoor?

In 'n studie deur die American Chemical Society het navorsers wolkmonsters van Mount Tai in oostelike China versamel en mikroplastiek in die wolke ontdek.

Wat is die gevare verbonde aan mikroplastiek?

Sommige van die belangrikste gevare verbonde aan mikroplastiek sluit in die impak op die natuurlewe, menslike gesondheidsrisiko's, omgewingsvolharding, chemiese besoedeling, impak op grondgesondheid, deeltjies in die lug, watergehaltekwessies en moontlike interaksie met klimaatsverandering.

Is meer navorsing oor mikroplastiek nodig?

Ja, die navorsers beklemtoon dat meer navorsing nodig is om die omvang van mikroplastiek se uitwerking op wolke en weer, asook hul algehele impak op die omgewing, ten volle te verstaan.